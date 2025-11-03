TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Medical Intelligence ár ma 0.03021385 USD. Kövesd nyomon a(z) MEDI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MEDI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Medical Intelligence ár ma 0.03021385 USD. Kövesd nyomon a(z) MEDI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MEDI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MEDI

MEDI árinformációk

Mi a(z) MEDI

MEDI hivatalos webhely

MEDI tokenomikai adatai

MEDI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Medical Intelligence Logó

Medical Intelligence Ár (MEDI)

Nem listázott

1 MEDI-USD élő ár:

$0.03006724
$0.03006724$0.03006724
-20.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Medical Intelligence (MEDI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:55:56 (UTC+8)

Medical Intelligence (MEDI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.03025521
$ 0.03025521$ 0.03025521
24h alacsony
$ 0.03876361
$ 0.03876361$ 0.03876361
24h magas

$ 0.03025521
$ 0.03025521$ 0.03025521

$ 0.03876361
$ 0.03876361$ 0.03876361

$ 0.267655
$ 0.267655$ 0.267655

$ 0.03025521
$ 0.03025521$ 0.03025521

-3.93%

-21.01%

-64.40%

-64.40%

Medical Intelligence (MEDI) valós idejű ár: $0.03021385. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEDI legalacsonyabb ára $ 0.03025521, legmagasabb ára pedig $ 0.03876361 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEDI valaha volt legmagasabb ára $ 0.267655, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03025521 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEDI változása a következő volt: -3.93% az elmúlt órában, -21.01% az elmúlt 24 órában, és -64.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Medical Intelligence (MEDI) piaci információk

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

--
----

$ 3.02M
$ 3.02M$ 3.02M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,980.62769
99,999,980.62769 99,999,980.62769

A(z) Medical Intelligence jelenlegi piaci plafonja $ 3.02M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEDI keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 99999980.62769. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.02M.

Medical Intelligence (MEDI) árelőzmények USD

A(z) Medical IntelligenceUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0080375006643831.
A(z) Medical Intelligence USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0252588088.
A(z) Medical Intelligence USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0260208504.
A(z) Medical Intelligence USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0080375006643831-21.01%
30 nap$ -0.0252588088-83.60%
60 nap$ -0.0260208504-86.12%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Medical Intelligence (MEDI)

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Medical Intelligence (MEDI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Medical Intelligence árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Medical Intelligence (MEDI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Medical Intelligence (MEDI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Medical Intelligence rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Medical Intelligence árelőrejelzését most!

MEDI helyi valutákra

Medical Intelligence (MEDI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Medical Intelligence (MEDI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MEDI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Medical Intelligence (MEDI)

Mennyit ér ma a(z) Medical Intelligence (MEDI)?
A(z) élő MEDI ár a(z) USD esetében 0.03021385 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MEDI ára a(z) USD esetében?
A(z) MEDI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03021385. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Medical Intelligence piaci plafonja?
A(z) MEDI piaci plafonja $ 3.02M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MEDI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MEDI keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) MEDI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MEDI mindenkori legmagasabb ára 0.267655 USD.
Mi volt a(z) MEDI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MEDI mindenkori legalacsonyabb ára 0.03025521 USD.
Mekkora a(z) MEDI kereskedési volumene?
A(z) MEDI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MEDI ára emelkedni fog idén?
A(z) MEDI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MEDI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:55:56 (UTC+8)

Medical Intelligence (MEDI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,037.91
$108,037.91$108,037.91

-1.88%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,736.27
$3,736.27$3,736.27

-3.03%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02320
$0.02320$0.02320

-11.82%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0750
$1.0750$1.0750

-14.81%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.55
$177.55$177.55

-3.38%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,037.91
$108,037.91$108,037.91

-1.88%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,736.27
$3,736.27$3,736.27

-3.03%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.55
$177.55$177.55

-3.38%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.03
$83.03$83.03

-6.28%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4314
$2.4314$2.4314

-2.74%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0342
$0.0342$0.0342

-31.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05815
$0.05815$0.05815

+190.75%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10413
$0.10413$0.10413

+26.05%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002216
$0.000000002216$0.000000002216

+409.42%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02139
$0.02139$0.02139

+167.37%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006513
$0.00006513$0.00006513

+77.90%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054332
$0.0054332$0.0054332

+29.25%