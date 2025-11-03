Medical Intelligence (MEDI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.03025521 $ 0.03025521 $ 0.03025521 24h alacsony $ 0.03876361 $ 0.03876361 $ 0.03876361 24h magas 24h alacsony $ 0.03025521$ 0.03025521 $ 0.03025521 24h magas $ 0.03876361$ 0.03876361 $ 0.03876361 Minden idők csúcspontja $ 0.267655$ 0.267655 $ 0.267655 Legalacsonyabb ár $ 0.03025521$ 0.03025521 $ 0.03025521 Árváltozás (1H) -3.93% Árváltozás (1D) -21.01% Árváltozás (7D) -64.40% Árváltozás (7D) -64.40%

Medical Intelligence (MEDI) valós idejű ár: $0.03021385. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEDI legalacsonyabb ára $ 0.03025521, legmagasabb ára pedig $ 0.03876361 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEDI valaha volt legmagasabb ára $ 0.267655, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03025521 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEDI változása a következő volt: -3.93% az elmúlt órában, -21.01% az elmúlt 24 órában, és -64.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Medical Intelligence (MEDI) piaci információk

Piaci érték $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

A(z) Medical Intelligence jelenlegi piaci plafonja $ 3.02M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEDI keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 99999980.62769. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.02M.