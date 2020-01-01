Medibloc (MED) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Medibloc (MED) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Medibloc (MED) tokennel kapcsolatos információk MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever. Hivatalos webhely: https://medibloc.com/ Fehér könyv: https://medibloc.org/whitepaper/medibloc_whitepaper_en.pdf Vásárolj most MED tokent!

Medibloc (MED) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Medibloc (MED) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 53.00M $ 53.00M $ 53.00M Teljes tokenszám: $ 10.87B $ 10.87B $ 10.87B Keringésben lévő tokenszám: $ 10.08B $ 10.08B $ 10.08B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 57.16M $ 57.16M $ 57.16M Minden idők csúcspontja: $ 0.351852 $ 0.351852 $ 0.351852 Minden idők mélypontja: $ 0.00161437 $ 0.00161437 $ 0.00161437 Jelenlegi ár: $ 0.00528624 $ 0.00528624 $ 0.00528624 További tudnivalók a(z) Medibloc (MED) áráról

Medibloc (MED) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Medibloc (MED) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MED tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MED token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MED tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MED token élő árfolyamát!

MED árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MED kapcsán? MED-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MED tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!