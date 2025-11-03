MechaOs (MECHA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00154211 $ 0.00154211 $ 0.00154211 24h alacsony $ 0.00189598 $ 0.00189598 $ 0.00189598 24h magas 24h alacsony $ 0.00154211$ 0.00154211 $ 0.00154211 24h magas $ 0.00189598$ 0.00189598 $ 0.00189598 Minden idők csúcspontja $ 0.01286063$ 0.01286063 $ 0.01286063 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.61% Árváltozás (1D) +12.04% Árváltozás (7D) -27.00% Árváltozás (7D) -27.00%

MechaOs (MECHA) valós idejű ár: $0.00172776. Az elmúlt 24 órában, a(z)MECHA legalacsonyabb ára $ 0.00154211, legmagasabb ára pedig $ 0.00189598 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MECHA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01286063, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MECHA változása a következő volt: -1.61% az elmúlt órában, +12.04% az elmúlt 24 órában, és -27.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MechaOs (MECHA) piaci információk

Piaci érték $ 172.93K$ 172.93K $ 172.93K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 172.93K$ 172.93K $ 172.93K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) MechaOs jelenlegi piaci plafonja $ 172.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MECHA keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 172.93K.