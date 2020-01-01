Mean DAO (MEAN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mean DAO (MEAN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mean DAO (MEAN) tokennel kapcsolatos információk MEAN is the governance token of the Mean DAO. It allows those who hold it to vote on changes to the Mean DAO Protocols and Roadmap, as well as share part of the profits generated by the DAO. Hivatalos webhely: https://meanfi.com/ Fehér könyv: http://docs.meandao.com/ Vásárolj most MEAN tokent!

Mean DAO (MEAN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mean DAO (MEAN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.61K $ 28.61K $ 28.61K Teljes tokenszám: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 195.82M $ 195.82M $ 195.82M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.68K $ 30.68K $ 30.68K Minden idők csúcspontja: $ 3.69 $ 3.69 $ 3.69 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001461 $ 0.0001461 $ 0.0001461 További tudnivalók a(z) Mean DAO (MEAN) áráról

Mean DAO (MEAN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mean DAO (MEAN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MEAN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MEAN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MEAN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MEAN token élő árfolyamát!

MEAN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MEAN kapcsán? MEAN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MEAN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

