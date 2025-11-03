ME GUSTA (MEGUSTA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.65% Árváltozás (1D) -1.91% Árváltozás (7D) -23.90% Árváltozás (7D) -23.90%

ME GUSTA (MEGUSTA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MEGUSTA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MEGUSTA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MEGUSTA változása a következő volt: -2.65% az elmúlt órában, -1.91% az elmúlt 24 órában, és -23.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ME GUSTA (MEGUSTA) piaci információk

Piaci érték $ 65.78K$ 65.78K $ 65.78K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 65.78K$ 65.78K $ 65.78K Forgalomban lévő készlet 997.68M 997.68M 997.68M Teljes tokenszám 997,681,917.632939 997,681,917.632939 997,681,917.632939

A(z) ME GUSTA jelenlegi piaci plafonja $ 65.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MEGUSTA keringésben lévő tokenszáma 997.68M, és a teljes tokenszám 997681917.632939. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 65.78K.