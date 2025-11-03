Maya World (MAYA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0003319 $ 0.0003319 $ 0.0003319 24h alacsony $ 0.00045433 $ 0.00045433 $ 0.00045433 24h magas 24h alacsony $ 0.0003319$ 0.0003319 $ 0.0003319 24h magas $ 0.00045433$ 0.00045433 $ 0.00045433 Minden idők csúcspontja $ 0.00055142$ 0.00055142 $ 0.00055142 Legalacsonyabb ár $ 0.00010795$ 0.00010795 $ 0.00010795 Árváltozás (1H) -2.19% Árváltozás (1D) -10.58% Árváltozás (7D) -22.56% Árváltozás (7D) -22.56%

Maya World (MAYA) valós idejű ár: $0.00033012. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAYA legalacsonyabb ára $ 0.0003319, legmagasabb ára pedig $ 0.00045433 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAYA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00055142, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00010795 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAYA változása a következő volt: -2.19% az elmúlt órában, -10.58% az elmúlt 24 órában, és -22.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Maya World (MAYA) piaci információk

Piaci érték $ 312.57K$ 312.57K $ 312.57K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 332.52K$ 332.52K $ 332.52K Forgalomban lévő készlet 939.99M 939.99M 939.99M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Maya World jelenlegi piaci plafonja $ 312.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAYA keringésben lévő tokenszáma 939.99M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 332.52K.