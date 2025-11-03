TőzsdeDEX+
A(z) élő Maya World ár ma 0.00033012 USD. Kövesd nyomon a(z) MAYA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAYA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Maya World (MAYA) árinformáció (USD)

Maya World (MAYA) valós idejű ár: $0.00033012. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAYA legalacsonyabb ára $ 0.0003319, legmagasabb ára pedig $ 0.00045433 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAYA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00055142, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00010795 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAYA változása a következő volt: -2.19% az elmúlt órában, -10.58% az elmúlt 24 órában, és -22.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

A(z) Maya World jelenlegi piaci plafonja $ 312.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAYA keringésben lévő tokenszáma 939.99M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 332.52K.

A(z) Maya WorldUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Maya World USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0002969484.
A(z) Maya World USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0001475582.
A(z) Maya World USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.00018429636829126674.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-10.58%
30 nap$ +0.0002969484+89.95%
60 nap$ +0.0001475582+44.70%
90 nap$ +0.00018429636829126674+126.38%

Mi a(z) Maya World (MAYA)

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Maya World árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Maya World (MAYA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Maya World (MAYA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Maya World rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Maya World árelőrejelzését most!

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Maya World (MAYA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MAYA token kapcsán!

Mennyit ér ma a(z) Maya World (MAYA)?
A(z) élő MAYA ár a(z) USD esetében 0.00033012 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MAYA ára a(z) USD esetében?
A(z) MAYA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00033012. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Maya World piaci plafonja?
A(z) MAYA piaci plafonja $ 312.57K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MAYA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MAYA keringésben lévő tokenszáma 939.99M USD.
Mi volt a(z) MAYA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MAYA mindenkori legmagasabb ára 0.00055142 USD.
Mi volt a(z) MAYA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MAYA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00010795 USD.
Mekkora a(z) MAYA kereskedési volumene?
A(z) MAYA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MAYA ára emelkedni fog idén?
A(z) MAYA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MAYA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

