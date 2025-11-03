TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Maxi Doge ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MAXI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAXI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Maxi Doge ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MAXI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAXI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MAXI

MAXI árinformációk

Mi a(z) MAXI

MAXI hivatalos webhely

MAXI tokenomikai adatai

MAXI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Maxi Doge Logó

Maxi Doge Ár (MAXI)

Nem listázott

1 MAXI-USD élő ár:

--
----
-3.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Maxi Doge (MAXI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:55:25 (UTC+8)

Maxi Doge (MAXI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.61%

-3.46%

-3.72%

-3.72%

Maxi Doge (MAXI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAXI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAXI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAXI változása a következő volt: -1.61% az elmúlt órában, -3.46% az elmúlt 24 órában, és -3.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Maxi Doge (MAXI) piaci információk

$ 196.79K
$ 196.79K$ 196.79K

--
----

$ 196.79K
$ 196.79K$ 196.79K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

A(z) Maxi Doge jelenlegi piaci plafonja $ 196.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAXI keringésben lévő tokenszáma 420.69B, és a teljes tokenszám 420690000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 196.79K.

Maxi Doge (MAXI) árelőzmények USD

A(z) Maxi DogeUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Maxi Doge USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Maxi Doge USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Maxi Doge USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.46%
30 nap$ 0+24.67%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE.

Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales.

Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together.

This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Maxi Doge (MAXI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Maxi Doge árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Maxi Doge (MAXI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Maxi Doge (MAXI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Maxi Doge rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Maxi Doge árelőrejelzését most!

MAXI helyi valutákra

Maxi Doge (MAXI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Maxi Doge (MAXI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MAXI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Maxi Doge (MAXI)

Mennyit ér ma a(z) Maxi Doge (MAXI)?
A(z) élő MAXI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MAXI ára a(z) USD esetében?
A(z) MAXI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Maxi Doge piaci plafonja?
A(z) MAXI piaci plafonja $ 196.79K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MAXI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MAXI keringésben lévő tokenszáma 420.69B USD.
Mi volt a(z) MAXI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MAXI mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) MAXI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MAXI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MAXI kereskedési volumene?
A(z) MAXI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MAXI ára emelkedni fog idén?
A(z) MAXI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MAXI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:55:25 (UTC+8)

Maxi Doge (MAXI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,003.17
$108,003.17$108,003.17

-1.91%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,735.07
$3,735.07$3,735.07

-3.06%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02326
$0.02326$0.02326

-11.59%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0751
$1.0751$1.0751

-14.80%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.44
$177.44$177.44

-3.44%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,003.17
$108,003.17$108,003.17

-1.91%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,735.07
$3,735.07$3,735.07

-3.06%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.44
$177.44$177.44

-3.44%

DASH Logó

DASH

DASH

$82.97
$82.97$82.97

-6.35%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4303
$2.4303$2.4303

-2.78%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0342
$0.0342$0.0342

-31.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05946
$0.05946$0.05946

+197.30%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10406
$0.10406$0.10406

+25.96%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002216
$0.000000002216$0.000000002216

+409.42%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006539
$0.00006539$0.00006539

+78.61%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054384
$0.0054384$0.0054384

+29.37%