maxBTC (MAXBTC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 81,807 $ 81,807 $ 81,807 24h alacsony $ 111,791 $ 111,791 $ 111,791 24h magas 24h alacsony $ 81,807$ 81,807 $ 81,807 24h magas $ 111,791$ 111,791 $ 111,791 Minden idők csúcspontja $ 172,696$ 172,696 $ 172,696 Legalacsonyabb ár $ 47,818$ 47,818 $ 47,818 Árváltozás (1H) -0.57% Árváltozás (1D) -1.38% Árváltozás (7D) -6.21% Árváltozás (7D) -6.21%

maxBTC (MAXBTC) valós idejű ár: $108,760. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAXBTC legalacsonyabb ára $ 81,807, legmagasabb ára pedig $ 111,791 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAXBTC valaha volt legmagasabb ára $ 172,696, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 47,818 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAXBTC változása a következő volt: -0.57% az elmúlt órában, -1.38% az elmúlt 24 órában, és -6.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

maxBTC (MAXBTC) piaci információk

Piaci érték $ 217.67K$ 217.67K $ 217.67K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 217.67K$ 217.67K $ 217.67K Forgalomban lévő készlet 2.00 2.00 2.00 Teljes tokenszám 2.0 2.0 2.0

A(z) maxBTC jelenlegi piaci plafonja $ 217.67K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAXBTC keringésben lévő tokenszáma 2.00, és a teljes tokenszám 2.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 217.67K.