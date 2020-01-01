Max on ETH (MAXETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Max on ETH (MAXETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Max on ETH (MAXETH) tokennel kapcsolatos információk This project is a tribute to Max from Because Bitcoin (his x.com handle is @maxbecausebtc). He has been a leader in the memecoin space who has helped educate thousands of cryptocurrency investors with integrity and honesty while helping to promote the boys club narrative surrounding the pepe memecoin. Members from his community have joined with our CTO team to rally around Max's mission and Max himself supports the project. Hivatalos webhely: https://maxethcoin.com/ Vásárolj most MAXETH tokent!

Max on ETH (MAXETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Max on ETH (MAXETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Teljes tokenszám: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Max on ETH (MAXETH) áráról

Max on ETH (MAXETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Max on ETH (MAXETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MAXETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MAXETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MAXETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MAXETH token élő árfolyamát!

