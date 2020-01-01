Mavryk Network (MVRK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mavryk Network (MVRK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mavryk Network (MVRK) tokennel kapcsolatos információk Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem. In 2025, Mavryk secured the largest RWA tokenization deal in history - a $10B+ agreement with MultiBank Group and MAG, bringing luxury real estate, including Ritz-Carlton and Keturah Reserve, on-chain through Mavryk's rails. Built to scale, Mavryk provides a robust infrastructure for RWA & DeFi applications and works closely with regulated partners and institutional asset managers & property developers to bring traditional assets on-chain. Hivatalos webhely: https://mavryk.org/ Fehér könyv: https://mavryk.org/litepaper

Mavryk Network (MVRK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mavryk Network (MVRK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 33.55M $ 33.55M $ 33.55M Teljes tokenszám: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 33.55M $ 33.55M $ 33.55M Minden idők csúcspontja: $ 0.119246 $ 0.119246 $ 0.119246 Minden idők mélypontja: $ 0.100977 $ 0.100977 $ 0.100977 Jelenlegi ár: $ 0.111822 $ 0.111822 $ 0.111822 További tudnivalók a(z) Mavryk Network (MVRK) áráról

Mavryk Network (MVRK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mavryk Network (MVRK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MVRK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MVRK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MVRK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MVRK token élő árfolyamát!

MVRK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MVRK kapcsán? MVRK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MVRK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

