MatrixETF (MDF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MatrixETF (MDF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MatrixETF (MDF) tokennel kapcsolatos információk MatrixETF is the next generation of decentralized ETF platform to run the cross chain，which goal is to establish a decentralized, automated, personalized and diversified portfolio for users, as well as help users easily enjoy long-term, stable and efficient financial services. Hivatalos webhely: https://www.matrixetf.finance/ Vásárolj most MDF tokent!

MatrixETF (MDF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MatrixETF (MDF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.04K $ 16.04K $ 16.04K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 41.60M $ 41.60M $ 41.60M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 385.65K $ 385.65K $ 385.65K Minden idők csúcspontja: $ 0.151882 $ 0.151882 $ 0.151882 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00038566 $ 0.00038566 $ 0.00038566 További tudnivalók a(z) MatrixETF (MDF) áráról

MatrixETF (MDF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MatrixETF (MDF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MDF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MDF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MDF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MDF token élő árfolyamát!

MDF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MDF kapcsán? MDF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MDF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

