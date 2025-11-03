TőzsdeDEX+
A(z) élő Matr1x ár ma 0.00682093 USD. Kövesd nyomon a(z) MAX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Matr1x Logó

Matr1x Ár (MAX)

Nem listázott

$0.0068225
-1.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Matr1x (MAX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:55:07 (UTC+8)

Matr1x (MAX) árinformáció (USD)

$ 0.00674439
24h alacsony
24h magas

+0.13%

-1.16%

-23.39%

-23.39%

Matr1x (MAX) valós idejű ár: $0.00682093. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAX legalacsonyabb ára $ 0.00674439, legmagasabb ára pedig $ 0.00714071 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAX valaha volt legmagasabb ára $ 0.474276, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00674439 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAX változása a következő volt: +0.13% az elmúlt órában, -1.16% az elmúlt 24 órában, és -23.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Matr1x (MAX) piaci információk

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

--
----

$ 5.46M
$ 5.46M$ 5.46M

151.35M
151.35M 151.35M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

A(z) Matr1x jelenlegi piaci plafonja $ 1.03M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAX keringésben lévő tokenszáma 151.35M, és a teljes tokenszám 800000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.46M.

Matr1x (MAX) árelőzmények USD

A(z) Matr1xUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Matr1x USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0015891088.
A(z) Matr1x USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0028735350.
A(z) Matr1x USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.01095316013788791.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.16%
30 nap$ -0.0015891088-23.29%
60 nap$ -0.0028735350-42.12%
90 nap$ -0.01095316013788791-61.62%

Mi a(z) Matr1x (MAX)

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT),  Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology.

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Matr1x (MAX) Erőforrás

Hivatalos webhely

Matr1x árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Matr1x (MAX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Matr1x (MAX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Matr1x rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Matr1x árelőrejelzését most!

MAX helyi valutákra

Matr1x (MAX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Matr1x (MAX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MAX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Matr1x (MAX)

Mennyit ér ma a(z) Matr1x (MAX)?
A(z) élő MAX ár a(z) USD esetében 0.00682093 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MAX ára a(z) USD esetében?
A(z) MAX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00682093. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Matr1x piaci plafonja?
A(z) MAX piaci plafonja $ 1.03M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MAX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MAX keringésben lévő tokenszáma 151.35M USD.
Mi volt a(z) MAX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MAX mindenkori legmagasabb ára 0.474276 USD.
Mi volt a(z) MAX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MAX mindenkori legalacsonyabb ára 0.00674439 USD.
Mekkora a(z) MAX kereskedési volumene?
A(z) MAX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MAX ára emelkedni fog idén?
A(z) MAX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MAX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:55:07 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

