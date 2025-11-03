Matr1x (MAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00674439 24h alacsony $ 0.00714071 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.474276 Legalacsonyabb ár $ 0.00674439 Árváltozás (1H) +0.13% Árváltozás (1D) -1.16% Árváltozás (7D) -23.39%

Matr1x (MAX) valós idejű ár: $0.00682093. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAX legalacsonyabb ára $ 0.00674439, legmagasabb ára pedig $ 0.00714071 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAX valaha volt legmagasabb ára $ 0.474276, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00674439 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAX változása a következő volt: +0.13% az elmúlt órában, -1.16% az elmúlt 24 órában, és -23.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Matr1x (MAX) piaci információk

Piaci érték $ 1.03M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.46M Forgalomban lévő készlet 151.35M Teljes tokenszám 800,000,000.0

A(z) Matr1x jelenlegi piaci plafonja $ 1.03M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAX keringésben lévő tokenszáma 151.35M, és a teljes tokenszám 800000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.46M.