Mato The Mouse (MATO) tokennel kapcsolatos információk
Meet $MATO The Mouse The latest memecoin magic by Matt Furie, creator of the legendary $PEPE!
Straight from his upcoming book and Instagram stories, Mato is here to scamper across the ETH blockchain.
No taxes. No bullshit. LP tokens burnt, contract renounced – just pure meme power.
Join the squeakquel and ride the $MATO wave! Backed by art, driven by community, and born to squeak into meme history.
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mato The Mouse (MATO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Mato The Mouse (MATO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Mato The Mouse (MATO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó MATO tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező MATO token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) MATO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MATO token élő árfolyamát!
MATO árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MATO kapcsán? MATO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.