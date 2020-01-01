MATES (MATES) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MATES (MATES) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MATES (MATES) tokennel kapcsolatos információk The ecosystem token of Moemate. $MATES is the key to unlock the world of intelligent and fun AI Agents. Moemate is the ecosystem for building, incubating, hosting, operating and trading AI agents. More than 6m users have used our products, >30 mins average daily engagement time, and 500,000+ Agents already built by the community. These agents can be built by anyone. Moemate makes it easy yet customizable for anyone to build and host AI agents with on-chain and off-chain skills, and multi-agent simulations for different use cases, especially related to Crypto, Attention & Entertainment. Hivatalos webhely: https://www.moemate.io/ Fehér könyv: https://moemate.io/whatsup Vásárolj most MATES tokent!

MATES (MATES) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MATES (MATES) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 214.02K $ 214.02K $ 214.02K Teljes tokenszám: $ 19.50B $ 19.50B $ 19.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Minden idők csúcspontja: $ 0.01270764 $ 0.01270764 $ 0.01270764 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) MATES (MATES) áráról

MATES (MATES) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MATES (MATES) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MATES tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MATES token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MATES tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MATES token élő árfolyamát!

MATES árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MATES kapcsán? MATES-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MATES tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

