Materium (MTRM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Materium (MTRM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Materium (MTRM) tokennel kapcsolatos információk In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead. Hivatalos webhely: https://mirandus.game/ Vásárolj most MTRM tokent!

Materium (MTRM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Materium (MTRM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 222.17K $ 222.17K $ 222.17K Teljes tokenszám: $ 18.79M $ 18.79M $ 18.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 18.79M $ 18.79M $ 18.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 222.17K $ 222.17K $ 222.17K Minden idők csúcspontja: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Minden idők mélypontja: $ 0.00370831 $ 0.00370831 $ 0.00370831 Jelenlegi ár: $ 0.01182668 $ 0.01182668 $ 0.01182668 További tudnivalók a(z) Materium (MTRM) áráról

Materium (MTRM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Materium (MTRM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MTRM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MTRM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MTRM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MTRM token élő árfolyamát!

