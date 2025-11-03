Mastercard xStock (MAX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 550.32 $ 550.32 $ 550.32 24h alacsony $ 557.86 $ 557.86 $ 557.86 24h magas 24h alacsony $ 550.32$ 550.32 $ 550.32 24h magas $ 557.86$ 557.86 $ 557.86 Minden idők csúcspontja $ 616.08$ 616.08 $ 616.08 Legalacsonyabb ár $ 542.81$ 542.81 $ 542.81 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) -1.03% Árváltozás (7D) -3.54% Árváltozás (7D) -3.54%

Mastercard xStock (MAX) valós idejű ár: $552.01. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAX legalacsonyabb ára $ 550.32, legmagasabb ára pedig $ 557.86 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAX valaha volt legmagasabb ára $ 616.08, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 542.81 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAX változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -1.03% az elmúlt 24 órában, és -3.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mastercard xStock (MAX) piaci információk

Piaci érték $ 162.73K$ 162.73K $ 162.73K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.63M$ 11.63M $ 11.63M Forgalomban lévő készlet 294.64 294.64 294.64 Teljes tokenszám 21,049.98943252 21,049.98943252 21,049.98943252

A(z) Mastercard xStock jelenlegi piaci plafonja $ 162.73K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAX keringésben lévő tokenszáma 294.64, és a teljes tokenszám 21049.98943252. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.63M.