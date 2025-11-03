TőzsdeDEX+
A(z) élő Massa Bridged BTC ár ma 110,029 USD. Kövesd nyomon a(z) WBTC.E USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WBTC.E ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WBTC.E

WBTC.E árinformációk

Mi a(z) WBTC.E

WBTC.E hivatalos webhely

WBTC.E tokenomikai adatai

WBTC.E árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Massa Bridged BTC Logó

Massa Bridged BTC Ár (WBTC.E)

Nem listázott

1 WBTC.E-USD élő ár:

$110,029
$110,029$110,029
-0.40%1D
mexc
USD
Massa Bridged BTC (WBTC.E) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:52:22 (UTC+8)

Massa Bridged BTC (WBTC.E) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 109,331
$ 109,331$ 109,331
24h alacsony
$ 110,999
$ 110,999$ 110,999
24h magas

$ 109,331
$ 109,331$ 109,331

$ 110,999
$ 110,999$ 110,999

$ 212,430
$ 212,430$ 212,430

$ 95,551
$ 95,551$ 95,551

+0.22%

-0.45%

+0.56%

+0.56%

Massa Bridged BTC (WBTC.E) valós idejű ár: $110,029. Az elmúlt 24 órában, a(z)WBTC.E legalacsonyabb ára $ 109,331, legmagasabb ára pedig $ 110,999 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WBTC.E valaha volt legmagasabb ára $ 212,430, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 95,551 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WBTC.E változása a következő volt: +0.22% az elmúlt órában, -0.45% az elmúlt 24 órában, és +0.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) piaci információk

$ 22.02K
$ 22.02K$ 22.02K

--
----

$ 22.02K
$ 22.02K$ 22.02K

0.20
0.20 0.20

0.2
0.2 0.2

A(z) Massa Bridged BTC jelenlegi piaci plafonja $ 22.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WBTC.E keringésben lévő tokenszáma 0.20, és a teljes tokenszám 0.2. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.02K.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) árelőzmények USD

A(z) Massa Bridged BTCUSD mai árváltozása a következő volt: $ -501.8614142964.
A(z) Massa Bridged BTC USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -8,174.2854709000.
A(z) Massa Bridged BTC USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Massa Bridged BTC USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -501.8614142964-0.45%
30 nap$ -8,174.2854709000-7.42%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa’s decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Erőforrás

Hivatalos webhely

Massa Bridged BTC árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Massa Bridged BTC (WBTC.E) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Massa Bridged BTC (WBTC.E) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Massa Bridged BTC rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Massa Bridged BTC árelőrejelzését most!

WBTC.E helyi valutákra

Massa Bridged BTC (WBTC.E) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Massa Bridged BTC (WBTC.E) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WBTC.E token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Massa Bridged BTC (WBTC.E)

Mennyit ér ma a(z) Massa Bridged BTC (WBTC.E)?
A(z) élő WBTC.E ár a(z) USD esetében 110,029 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WBTC.E ára a(z) USD esetében?
A(z) WBTC.E jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 110,029. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Massa Bridged BTC piaci plafonja?
A(z) WBTC.E piaci plafonja $ 22.02K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WBTC.E keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WBTC.E keringésben lévő tokenszáma 0.20 USD.
Mi volt a(z) WBTC.E mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WBTC.E mindenkori legmagasabb ára 212,430 USD.
Mi volt a(z) WBTC.E mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WBTC.E mindenkori legalacsonyabb ára 95,551 USD.
Mekkora a(z) WBTC.E kereskedési volumene?
A(z) WBTC.E élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WBTC.E ára emelkedni fog idén?
A(z) WBTC.E a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WBTC.E árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:52:22 (UTC+8)

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

