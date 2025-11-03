Massa Bridged BTC (WBTC.E) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 109,331 $ 109,331 $ 109,331 24h alacsony $ 110,999 $ 110,999 $ 110,999 24h magas 24h alacsony $ 109,331$ 109,331 $ 109,331 24h magas $ 110,999$ 110,999 $ 110,999 Minden idők csúcspontja $ 212,430$ 212,430 $ 212,430 Legalacsonyabb ár $ 95,551$ 95,551 $ 95,551 Árváltozás (1H) +0.22% Árváltozás (1D) -0.45% Árváltozás (7D) +0.56% Árváltozás (7D) +0.56%

Massa Bridged BTC (WBTC.E) valós idejű ár: $110,029. Az elmúlt 24 órában, a(z)WBTC.E legalacsonyabb ára $ 109,331, legmagasabb ára pedig $ 110,999 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WBTC.E valaha volt legmagasabb ára $ 212,430, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 95,551 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WBTC.E változása a következő volt: +0.22% az elmúlt órában, -0.45% az elmúlt 24 órában, és +0.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) piaci információk

Piaci érték $ 22.02K$ 22.02K $ 22.02K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 22.02K$ 22.02K $ 22.02K Forgalomban lévő készlet 0.20 0.20 0.20 Teljes tokenszám 0.2 0.2 0.2

A(z) Massa Bridged BTC jelenlegi piaci plafonja $ 22.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WBTC.E keringésben lévő tokenszáma 0.20, és a teljes tokenszám 0.2. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.02K.