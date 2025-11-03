Mashida (MSHD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01336284 24h alacsony $ 0.01428839 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.02299756 Legalacsonyabb ár $ 0.0057113 Árváltozás (1H) -2.16% Árváltozás (1D) -6.48% Árváltozás (7D) -21.00%

Mashida (MSHD) valós idejű ár: $0.01335519. Az elmúlt 24 órában, a(z)MSHD legalacsonyabb ára $ 0.01336284, legmagasabb ára pedig $ 0.01428839 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MSHD valaha volt legmagasabb ára $ 0.02299756, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0057113 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MSHD változása a következő volt: -2.16% az elmúlt órában, -6.48% az elmúlt 24 órában, és -21.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mashida (MSHD) piaci információk

Piaci érték $ 133.62M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 133.62M Forgalomban lévő készlet 10.00B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0

A(z) Mashida jelenlegi piaci plafonja $ 133.62M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MSHD keringésben lévő tokenszáma 10.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 133.62M.