A(z) élő Mashida ár ma 0.01335519 USD. Kövesd nyomon a(z) MSHD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MSHD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MSHD

MSHD árinformációk

Mi a(z) MSHD

MSHD fehér könyv

MSHD hivatalos webhely

MSHD tokenomikai adatai

MSHD árelőrejelzés

Mashida Logó

Mashida Ár (MSHD)

1 MSHD-USD élő ár:

$0.01335519
$0.01335519
-6.40%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Mashida (MSHD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:54:46 (UTC+8)

Mashida (MSHD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01336284
$ 0.01336284
24h alacsony
$ 0.01428839
$ 0.01428839
24h magas

$ 0.01336284
$ 0.01336284

$ 0.01428839
$ 0.01428839

$ 0.02299756
$ 0.02299756

$ 0.0057113
$ 0.0057113

-2.16%

-6.48%

-21.00%

-21.00%

Mashida (MSHD) valós idejű ár: $0.01335519. Az elmúlt 24 órában, a(z)MSHD legalacsonyabb ára $ 0.01336284, legmagasabb ára pedig $ 0.01428839 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MSHD valaha volt legmagasabb ára $ 0.02299756, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0057113 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MSHD változása a következő volt: -2.16% az elmúlt órában, -6.48% az elmúlt 24 órában, és -21.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mashida (MSHD) piaci információk

$ 133.62M
$ 133.62M

--
--

$ 133.62M
$ 133.62M

10.00B
10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

A(z) Mashida jelenlegi piaci plafonja $ 133.62M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MSHD keringésben lévő tokenszáma 10.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 133.62M.

Mashida (MSHD) árelőzmények USD

A(z) MashidaUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000926685567197.
A(z) Mashida USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0015951599.
A(z) Mashida USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0158267535.
A(z) Mashida USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000926685567197-6.48%
30 nap$ +0.0015951599+11.94%
60 nap$ +0.0158267535+118.51%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Mashida (MSHD)

Mashida $MSHD is a Web3 ecosystem that merges SocialFi, GameFi, and NFTFi into a single AI-powered DeFi platform.

Built on the BNB Smart Chain, Mashida offers users a virtual world for social interaction, gaming, and NFT-based identity, combined with advanced DeFi services through its $MasterP token.

Users can earn optimized returns via AI-managed liquidity pools, access real-world payments through the Mashida Crypto Card, and engage with an interconnected economy designed to make decentralized finance accessible, secure, and rewarding for everyone.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Mashida (MSHD) Erőforrás

Mashida árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Mashida (MSHD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Mashida (MSHD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Mashida rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Mashida árelőrejelzését most!

MSHD helyi valutákra

Mashida (MSHD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Mashida (MSHD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MSHD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Mashida (MSHD)

Mennyit ér ma a(z) Mashida (MSHD)?
A(z) élő MSHD ár a(z) USD esetében 0.01335519 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MSHD ára a(z) USD esetében?
A(z) MSHD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01335519. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Mashida piaci plafonja?
A(z) MSHD piaci plafonja $ 133.62M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MSHD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MSHD keringésben lévő tokenszáma 10.00B USD.
Mi volt a(z) MSHD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MSHD mindenkori legmagasabb ára 0.02299756 USD.
Mi volt a(z) MSHD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MSHD mindenkori legalacsonyabb ára 0.0057113 USD.
Mekkora a(z) MSHD kereskedési volumene?
A(z) MSHD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MSHD ára emelkedni fog idén?
A(z) MSHD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MSHD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:54:46 (UTC+8)

Mashida (MSHD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,988.42

$3,734.48

$0.02361

$1.0733

$177.51

$107,988.42

$3,734.48

$177.51

$82.99

$2.4300

$0.00000

$0.00000

$0.0342

$0.05946

$0.10432

$0.000000002216

$0.02006

$0.0000481

$0.00006519

$0.0054502

