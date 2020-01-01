Masha and the Bear (MASHA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Masha and the Bear (MASHA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Masha and the Bear (MASHA) tokennel kapcsolatos információk MASHA is a Solana-based memecoin project that explores crypto culture through humor, storytelling, and community participation. It centers around two symbolic characters—Masha, a curious girl, and Bear, her skeptical companion—who reflect the contrasting personalities in crypto: the dreamers and the realists. The project was launched without a presale, VC investment, or team allocation, emphasizing fair distribution and decentralized ownership. Rather than offering traditional utility, MASHA embraces memes and cultural expression as its core value. The project invites users to co-create content, participate in social experiments, and shape a narrative that satirizes and celebrates the chaos of Web3. Hivatalos webhely: https://mashatoken.com/ Vásárolj most MASHA tokent!

Masha and the Bear (MASHA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Masha and the Bear (MASHA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Teljes tokenszám: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Minden idők csúcspontja: $ 0.04722191 $ 0.04722191 $ 0.04722191 Minden idők mélypontja: $ 0.00092014 $ 0.00092014 $ 0.00092014 Jelenlegi ár: $ 0.00118943 $ 0.00118943 $ 0.00118943 További tudnivalók a(z) Masha and the Bear (MASHA) áráról

Masha and the Bear (MASHA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Masha and the Bear (MASHA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MASHA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MASHA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MASHA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MASHA token élő árfolyamát!

MASHA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MASHA kapcsán? MASHA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MASHA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

