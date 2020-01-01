Mascot of the Unholy Year (BUIO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mascot of the Unholy Year (BUIO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mascot of the Unholy Year (BUIO) tokennel kapcsolatos információk Luce means light. Buio means dark. $BUIO is a creature veiled in mystic shadows, a being born from forgotten rituals and forsaken realms. The dark omen, veiled in shadows. Fair launched on Pump.fun No presale seed round. No Bullshit. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, BUIO Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Hivatalos webhely: https://www.buio.family/ Vásárolj most BUIO tokent!

Mascot of the Unholy Year (BUIO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mascot of the Unholy Year (BUIO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.62K $ 12.62K $ 12.62K Teljes tokenszám: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.62K $ 12.62K $ 12.62K Minden idők csúcspontja: $ 0.00147866 $ 0.00147866 $ 0.00147866 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Mascot of the Unholy Year (BUIO) áráról

Mascot of the Unholy Year (BUIO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mascot of the Unholy Year (BUIO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BUIO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BUIO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BUIO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BUIO token élő árfolyamát!

BUIO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BUIO kapcsán? BUIO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BUIO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

