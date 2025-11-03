TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő mascot of the trenches ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RUG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RUG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő mascot of the trenches ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RUG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RUG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RUG

RUG árinformációk

Mi a(z) RUG

RUG hivatalos webhely

RUG tokenomikai adatai

RUG árelőrejelzés

mascot of the trenches Logó

mascot of the trenches Ár (RUG)

Nem listázott

1 RUG-USD élő ár:

$0.00032186
+9.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
mascot of the trenches (RUG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:52:13 (UTC+8)

mascot of the trenches (RUG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.77%

+9.43%

+102.10%

+102.10%

mascot of the trenches (RUG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RUG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RUG valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RUG változása a következő volt: +0.77% az elmúlt órában, +9.43% az elmúlt 24 órában, és +102.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

mascot of the trenches (RUG) piaci információk

$ 317.28K
--
$ 317.28K
999.11M
999,111,519.535262
A(z) mascot of the trenches jelenlegi piaci plafonja $ 317.28K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RUG keringésben lévő tokenszáma 999.11M, és a teljes tokenszám 999111519.535262. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 317.28K.

mascot of the trenches (RUG) árelőzmények USD

A(z) mascot of the trenchesUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) mascot of the trenches USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) mascot of the trenches USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) mascot of the trenches USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+9.43%
30 nap$ 0+820.32%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) mascot of the trenches (RUG)

On the Solana blockchain there is thousands of "rugs" every single day

This is why the "mascot of the trenches" was created and is called RUG.

Every project pump and dumps at some point - and will be called a "RUG" once it is dumped.

Every dump on the token "mascot of the trenches" is seen as a positive thing since it's literally a RUG.

It's has a double meaning which is fun, and is a very memable character.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

mascot of the trenches (RUG) Erőforrás

Hivatalos webhely

mascot of the trenches árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) mascot of the trenches (RUG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) mascot of the trenches (RUG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) mascot of the trenches rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) mascot of the trenches árelőrejelzését most!

RUG helyi valutákra

mascot of the trenches (RUG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) mascot of the trenches (RUG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RUG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: mascot of the trenches (RUG)

Mennyit ér ma a(z) mascot of the trenches (RUG)?
A(z) élő RUG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RUG ára a(z) USD esetében?
A(z) RUG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) mascot of the trenches piaci plafonja?
A(z) RUG piaci plafonja $ 317.28K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RUG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RUG keringésben lévő tokenszáma 999.11M USD.
Mi volt a(z) RUG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RUG mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) RUG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RUG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) RUG kereskedési volumene?
A(z) RUG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RUG ára emelkedni fog idén?
A(z) RUG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RUG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:52:13 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

