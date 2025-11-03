TőzsdeDEX+
A(z) élő Marvin The Robot ár ma 0.00479623 USD. Kövesd nyomon a(z) MARVIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MARVIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Marvin The Robot ár ma 0.00479623 USD. Kövesd nyomon a(z) MARVIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MARVIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MARVIN

MARVIN árinformációk

Mi a(z) MARVIN

MARVIN hivatalos webhely

MARVIN tokenomikai adatai

MARVIN árelőrejelzés

Marvin The Robot Logó

Marvin The Robot Ár (MARVIN)

Nem listázott

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Marvin The Robot (MARVIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:52:12 (UTC+8)

Marvin The Robot (MARVIN) árinformáció (USD)

Marvin The Robot (MARVIN) valós idejű ár: $0.00479623. Az elmúlt 24 órában, a(z)MARVIN legalacsonyabb ára $ 0.00479167, legmagasabb ára pedig $ 0.00489172 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MARVIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00637845, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00478168 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MARVIN változása a következő volt: -0.85% az elmúlt órában, -1.78% az elmúlt 24 órában, és -10.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Marvin The Robot (MARVIN) piaci információk

A(z) Marvin The Robot jelenlegi piaci plafonja $ 38.12K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MARVIN keringésben lévő tokenszáma 7.95M, és a teljes tokenszám 9472220.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 45.43K.

Marvin The Robot (MARVIN) árelőzmények USD

A(z) Marvin The RobotUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Marvin The Robot USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0009856904.
A(z) Marvin The Robot USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Marvin The Robot USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.78%
30 nap$ -0.0009856904-20.55%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Marvin The Robot (MARVIN)

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Marvin The Robot (MARVIN) Erőforrás

Hivatalos webhely

Marvin The Robot árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Marvin The Robot (MARVIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Marvin The Robot (MARVIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Marvin The Robot rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Marvin The Robot árelőrejelzését most!

MARVIN helyi valutákra

Marvin The Robot (MARVIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Marvin The Robot (MARVIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MARVIN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Marvin The Robot (MARVIN)

Mennyit ér ma a(z) Marvin The Robot (MARVIN)?
A(z) élő MARVIN ár a(z) USD esetében 0.00479623 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MARVIN ára a(z) USD esetében?
A(z) MARVIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00479623. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Marvin The Robot piaci plafonja?
A(z) MARVIN piaci plafonja $ 38.12K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MARVIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MARVIN keringésben lévő tokenszáma 7.95M USD.
Mi volt a(z) MARVIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MARVIN mindenkori legmagasabb ára 0.00637845 USD.
Mi volt a(z) MARVIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MARVIN mindenkori legalacsonyabb ára 0.00478168 USD.
Mekkora a(z) MARVIN kereskedési volumene?
A(z) MARVIN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MARVIN ára emelkedni fog idén?
A(z) MARVIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MARVIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:52:12 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

