Marvin The Robot (MARVIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00479167 $ 0.00479167 $ 0.00479167 24h alacsony $ 0.00489172 $ 0.00489172 $ 0.00489172 24h magas 24h alacsony $ 0.00479167$ 0.00479167 $ 0.00479167 24h magas $ 0.00489172$ 0.00489172 $ 0.00489172 Minden idők csúcspontja $ 0.00637845$ 0.00637845 $ 0.00637845 Legalacsonyabb ár $ 0.00478168$ 0.00478168 $ 0.00478168 Árváltozás (1H) -0.85% Árváltozás (1D) -1.78% Árváltozás (7D) -10.34% Árváltozás (7D) -10.34%

Marvin The Robot (MARVIN) valós idejű ár: $0.00479623. Az elmúlt 24 órában, a(z)MARVIN legalacsonyabb ára $ 0.00479167, legmagasabb ára pedig $ 0.00489172 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MARVIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00637845, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00478168 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MARVIN változása a következő volt: -0.85% az elmúlt órában, -1.78% az elmúlt 24 órában, és -10.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Marvin The Robot (MARVIN) piaci információk

Piaci érték $ 38.12K$ 38.12K $ 38.12K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 45.43K$ 45.43K $ 45.43K Forgalomban lévő készlet 7.95M 7.95M 7.95M Teljes tokenszám 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

A(z) Marvin The Robot jelenlegi piaci plafonja $ 38.12K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MARVIN keringésben lévő tokenszáma 7.95M, és a teljes tokenszám 9472220.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 45.43K.