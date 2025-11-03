TőzsdeDEX+
A(z) élő Martin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MARTIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MARTIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Martin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MARTIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MARTIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MARTIN

MARTIN árinformációk

Mi a(z) MARTIN

MARTIN hivatalos webhely

MARTIN tokenomikai adatai

MARTIN árelőrejelzés

Martin Logó

Martin Ár (MARTIN)

Nem listázott

1 MARTIN-USD élő ár:

--
----
-3.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Martin (MARTIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:52:06 (UTC+8)

Martin (MARTIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-3.22%

-29.21%

-29.21%

Martin (MARTIN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MARTIN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MARTIN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MARTIN változása a következő volt: -0.53% az elmúlt órában, -3.22% az elmúlt 24 órában, és -29.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Martin (MARTIN) piaci információk

$ 20.76K
$ 20.76K$ 20.76K

--
----

$ 20.76K
$ 20.76K$ 20.76K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

A(z) Martin jelenlegi piaci plafonja $ 20.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MARTIN keringésben lévő tokenszáma 1,000.00T, és a teljes tokenszám 1.0e+15. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 20.76K.

Martin (MARTIN) árelőzmények USD

A(z) MartinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Martin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Martin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Martin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.22%
30 nap$ 0-55.94%
60 nap$ 0-84.52%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Martin (MARTIN)

$Martin is a memecoin that is based on Martin which is the original Pepe character created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series "Boy's Club." This green frog-like character with distinctive orange eyes and yellow underbelly became the foundation for one of the internet's most viral memes. Matt Furie first introduced Pepe in his 2005 comic, and the character gained widespread popularity through various online communities. The original Pepe design features Martin's signature relaxed expression, large round eyes, and distinctive green coloring that has become instantly recognizable worldwide. This NFT represents the authentic, original Pepe character - Martin - as envisioned by his creator, preserving the legacy of this iconic internet figure in the blockchain era.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Martin (MARTIN) Erőforrás

Hivatalos webhely

Martin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Martin (MARTIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Martin (MARTIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Martin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Martin árelőrejelzését most!

MARTIN helyi valutákra

Martin (MARTIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Martin (MARTIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MARTIN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Martin (MARTIN)

Mennyit ér ma a(z) Martin (MARTIN)?
A(z) élő MARTIN ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MARTIN ára a(z) USD esetében?
A(z) MARTIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Martin piaci plafonja?
A(z) MARTIN piaci plafonja $ 20.76K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MARTIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MARTIN keringésben lévő tokenszáma 1,000.00T USD.
Mi volt a(z) MARTIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MARTIN mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) MARTIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MARTIN mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MARTIN kereskedési volumene?
A(z) MARTIN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MARTIN ára emelkedni fog idén?
A(z) MARTIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MARTIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:52:06 (UTC+8)

Martin (MARTIN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

