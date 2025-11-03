Martin (MARTIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.53% Árváltozás (1D) -3.22% Árváltozás (7D) -29.21% Árváltozás (7D) -29.21%

Martin (MARTIN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MARTIN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MARTIN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MARTIN változása a következő volt: -0.53% az elmúlt órában, -3.22% az elmúlt 24 órában, és -29.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Martin (MARTIN) piaci információk

Piaci érték $ 20.76K$ 20.76K $ 20.76K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 20.76K$ 20.76K $ 20.76K Forgalomban lévő készlet 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Teljes tokenszám 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

A(z) Martin jelenlegi piaci plafonja $ 20.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MARTIN keringésben lévő tokenszáma 1,000.00T, és a teljes tokenszám 1.0e+15. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 20.76K.