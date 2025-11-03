TőzsdeDEX+
A(z) élő MarsMi ár ma 0.089165 USD. Kövesd nyomon a(z) MARSMI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MARSMI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

MarsMi Ár (MARSMI)

1 MARSMI-USD élő ár:

$0.089165
$0.089165
0.00%1D
MarsMi (MARSMI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:54:39 (UTC+8)

MarsMi (MARSMI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.089165
$ 0.089165
24h alacsony
$ 0.089338
$ 0.089338
24h magas

$ 0.089165
$ 0.089165

$ 0.089338
$ 0.089338

$ 0.187525
$ 0.187525

$ 0.088898
$ 0.088898

-0.04%

-0.02%

-16.69%

-16.69%

MarsMi (MARSMI) valós idejű ár: $0.089165. Az elmúlt 24 órában, a(z)MARSMI legalacsonyabb ára $ 0.089165, legmagasabb ára pedig $ 0.089338 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MARSMI valaha volt legmagasabb ára $ 0.187525, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.088898 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MARSMI változása a következő volt: -0.04% az elmúlt órában, -0.02% az elmúlt 24 órában, és -16.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MarsMi (MARSMI) piaci információk

$ 89.16M
$ 89.16M

--
--

$ 89.16M
$ 89.16M

1000.00M
1000.00M

999,999,992.295692
999,999,992.295692

A(z) MarsMi jelenlegi piaci plafonja $ 89.16M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MARSMI keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999992.295692. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 89.16M.

MarsMi (MARSMI) árelőzmények USD

A(z) MarsMiUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) MarsMi USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0302887352.
A(z) MarsMi USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0323874386.
A(z) MarsMi USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0666190347245094.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.02%
30 nap$ -0.0302887352-33.96%
60 nap$ -0.0323874386-36.32%
90 nap$ -0.0666190347245094-42.76%

Mi a(z) MarsMi (MARSMI)

Mars Meme Inc ($MarsMi) is a bold step toward building the future farming system and economy of Mars. It has no clear plan. Just potatoes, internet jokes, and a dream of growing things in space. As humanity looks toward Mars colonization, we figured it was time someone built an economic system as unhinged as the people who want to live there. Some say it is a cry for help. They are probably right.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

MarsMi árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MarsMi (MARSMI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MarsMi (MARSMI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MarsMi rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MarsMi árelőrejelzését most!

MARSMI helyi valutákra

MarsMi (MARSMI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MarsMi (MARSMI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MARSMI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MarsMi (MARSMI)

Mennyit ér ma a(z) MarsMi (MARSMI)?
A(z) élő MARSMI ár a(z) USD esetében 0.089165 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MARSMI ára a(z) USD esetében?
A(z) MARSMI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.089165. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MarsMi piaci plafonja?
A(z) MARSMI piaci plafonja $ 89.16M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MARSMI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MARSMI keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) MARSMI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MARSMI mindenkori legmagasabb ára 0.187525 USD.
Mi volt a(z) MARSMI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MARSMI mindenkori legalacsonyabb ára 0.088898 USD.
Mekkora a(z) MARSMI kereskedési volumene?
A(z) MARSMI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MARSMI ára emelkedni fog idén?
A(z) MARSMI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MARSMI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
MarsMi (MARSMI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

