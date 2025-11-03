MarsMi (MARSMI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.089165 $ 0.089165 $ 0.089165 24h alacsony $ 0.089338 $ 0.089338 $ 0.089338 24h magas 24h alacsony $ 0.089165$ 0.089165 $ 0.089165 24h magas $ 0.089338$ 0.089338 $ 0.089338 Minden idők csúcspontja $ 0.187525$ 0.187525 $ 0.187525 Legalacsonyabb ár $ 0.088898$ 0.088898 $ 0.088898 Árváltozás (1H) -0.04% Árváltozás (1D) -0.02% Árváltozás (7D) -16.69% Árváltozás (7D) -16.69%

MarsMi (MARSMI) valós idejű ár: $0.089165. Az elmúlt 24 órában, a(z)MARSMI legalacsonyabb ára $ 0.089165, legmagasabb ára pedig $ 0.089338 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MARSMI valaha volt legmagasabb ára $ 0.187525, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.088898 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MARSMI változása a következő volt: -0.04% az elmúlt órában, -0.02% az elmúlt 24 órában, és -16.69% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MarsMi (MARSMI) piaci információk

Piaci érték $ 89.16M$ 89.16M $ 89.16M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 89.16M$ 89.16M $ 89.16M Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,999,992.295692 999,999,992.295692 999,999,992.295692

A(z) MarsMi jelenlegi piaci plafonja $ 89.16M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MARSMI keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999992.295692. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 89.16M.