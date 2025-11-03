Marscoin Ár (MARS)
-1.45%
-6.25%
-16.56%
-16.56%
Marscoin (MARS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MARS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MARS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00668789, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MARS változása a következő volt: -1.45% az elmúlt órában, -6.25% az elmúlt 24 órában, és -16.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Marscoin jelenlegi piaci plafonja $ 155.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MARS keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 155.65K.
A(z) MarscoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Marscoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Marscoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Marscoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-6.25%
|30 nap
|$ 0
|-55.65%
|60 nap
|$ 0
|+29.92%
|90 nap
|$ 0
|--
Introducing Marscoin ($MARS) – The Next Four.Meme Moonshot
The meme season is in full force, and following the viral success of Test Token on Four.Meme, another contender is ready to take off—Marscoin ($MARS). After CZ’s tweet about Test Token sent it soaring, the same phenomenon is now brewing for Marscoin, which has also been mentioned by CZ.
History repeats itself, and we all saw what happened when Test Token launched on Four.Meme—it rocketed to the moon with the CZ Effect behind it. Marscoin ($MARS) is following the same trajectory, but this time, we’re not stopping at the moon—we’re heading straight to Mars.
With the power of Four.Meme’s ecosystem, $MARS is set to capitalize on community-driven hype, organic growth, and strong meme culture. Memecoins thrive on engagement and narratives, and what better story than a token inspired by Mars—the next frontier.
As one of the hottest BSC memecoins, Marscoin is attracting attention fast. With CZ’s mention sparking interest, early adopters are gearing up for another massive run, similar to what we saw with Test Token. This is your chance to get in early and be part of the next viral sensation.
Don’t miss out—Marscoin is your ticket to the next meme-fueled moon mission. Join the $MARS community now and ride the momentum.
A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!
Mennyit fog érni a(z) Marscoin (MARS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Marscoin (MARS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Marscoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.
Ellenőrizd a(z) Marscoin árelőrejelzését most!
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Marscoin (MARS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MARS token kapcsán!
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.
