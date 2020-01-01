MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokennel kapcsolatos információk The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Hivatalos webhely: https://app.reserve.org/ Vásárolj most MVDA25 tokent!

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.06K $ 14.06K $ 14.06K Teljes tokenszám: $ 6.04K $ 6.04K $ 6.04K Keringésben lévő tokenszám: $ 6.04K $ 6.04K $ 6.04K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.06K $ 14.06K $ 14.06K Minden idők csúcspontja: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Minden idők mélypontja: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Jelenlegi ár: $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 További tudnivalók a(z) MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) áráról

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MVDA25 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MVDA25 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MVDA25 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MVDA25 token élő árfolyamát!

MVDA25 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MVDA25 kapcsán? MVDA25-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MVDA25 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!