Market Stalker (STLKR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00194534 $ 0.00194534 $ 0.00194534 24h alacsony $ 0.00203335 $ 0.00203335 $ 0.00203335 24h magas 24h alacsony $ 0.00194534$ 0.00194534 $ 0.00194534 24h magas $ 0.00203335$ 0.00203335 $ 0.00203335 Minden idők csúcspontja $ 0.00491883$ 0.00491883 $ 0.00491883 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.23% Árváltozás (1D) -2.55% Árváltozás (7D) -15.02% Árváltozás (7D) -15.02%

Market Stalker (STLKR) valós idejű ár: $0.00194254. Az elmúlt 24 órában, a(z)STLKR legalacsonyabb ára $ 0.00194534, legmagasabb ára pedig $ 0.00203335 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STLKR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00491883, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STLKR változása a következő volt: -1.23% az elmúlt órában, -2.55% az elmúlt 24 órában, és -15.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Market Stalker (STLKR) piaci információk

Piaci érték $ 194.83K$ 194.83K $ 194.83K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 194.83K$ 194.83K $ 194.83K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Market Stalker jelenlegi piaci plafonja $ 194.83K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STLKR keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 194.83K.