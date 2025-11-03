TőzsdeDEX+
Piacok
A(z) élő Market Stalker ár ma 0.00194254 USD. Kövesd nyomon a(z) STLKR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STLKR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STLKR

STLKR árinformációk

Mi a(z) STLKR

STLKR fehér könyv

STLKR hivatalos webhely

STLKR tokenomikai adatai

STLKR árelőrejelzés

Market Stalker Logó

Market Stalker Ár (STLKR)

Nem listázott

1 STLKR-USD élő ár:

-2.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Market Stalker (STLKR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:54:08 (UTC+8)

Market Stalker (STLKR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-1.23%

-2.55%

-15.02%

-15.02%

Market Stalker (STLKR) valós idejű ár: $0.00194254. Az elmúlt 24 órában, a(z)STLKR legalacsonyabb ára $ 0.00194534, legmagasabb ára pedig $ 0.00203335 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STLKR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00491883, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STLKR változása a következő volt: -1.23% az elmúlt órában, -2.55% az elmúlt 24 órában, és -15.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Market Stalker (STLKR) piaci információk

--
----

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Market Stalker jelenlegi piaci plafonja $ 194.83K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STLKR keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 194.83K.

Market Stalker (STLKR) árelőzmények USD

A(z) Market StalkerUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Market Stalker USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0006322128.
A(z) Market Stalker USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001081497.
A(z) Market Stalker USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000479380896078864.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.55%
30 nap$ -0.0006322128-32.54%
60 nap$ -0.0001081497-5.56%
90 nap$ -0.000479380896078864-19.79%

Mi a(z) Market Stalker (STLKR)

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Market Stalker (STLKR) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Market Stalker árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Market Stalker (STLKR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Market Stalker (STLKR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Market Stalker rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Market Stalker árelőrejelzését most!

STLKR helyi valutákra

Market Stalker (STLKR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Market Stalker (STLKR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STLKR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Market Stalker (STLKR)

Mennyit ér ma a(z) Market Stalker (STLKR)?
A(z) élő STLKR ár a(z) USD esetében 0.00194254 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STLKR ára a(z) USD esetében?
A(z) STLKR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00194254. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Market Stalker piaci plafonja?
A(z) STLKR piaci plafonja $ 194.83K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STLKR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STLKR keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) STLKR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STLKR mindenkori legmagasabb ára 0.00491883 USD.
Mi volt a(z) STLKR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STLKR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) STLKR kereskedési volumene?
A(z) STLKR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STLKR ára emelkedni fog idén?
A(z) STLKR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STLKR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:54:08 (UTC+8)

Market Stalker (STLKR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

