Market Maverick (LUIGI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.163593$ 0.163593 $ 0.163593 Legalacsonyabb ár $ 0.00108121$ 0.00108121 $ 0.00108121 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -2.29% Árváltozás (7D) -2.29%

Market Maverick (LUIGI) valós idejű ár: $0.00152014. Az elmúlt 24 órában, a(z)LUIGI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LUIGI valaha volt legmagasabb ára $ 0.163593, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00108121 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LUIGI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -2.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Market Maverick (LUIGI) piaci információk

Piaci érték $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K Forgalomban lévő készlet 21.00M 21.00M 21.00M Teljes tokenszám 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A(z) Market Maverick jelenlegi piaci plafonja $ 31.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LUIGI keringésben lévő tokenszáma 21.00M, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.92K.