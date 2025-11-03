TőzsdeDEX+
A(z) élő Market Maverick ár ma 0.00152014 USD. Kövesd nyomon a(z) LUIGI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LUIGI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LUIGI

LUIGI árinformációk

Mi a(z) LUIGI

LUIGI hivatalos webhely

LUIGI tokenomikai adatai

LUIGI árelőrejelzés

$0.00152014
$0.00152014
0.00%1D
USD
Market Maverick (LUIGI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:51:45 (UTC+8)

Market Maverick (LUIGI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.163593
$ 0.163593

$ 0.00108121
$ 0.00108121

--

--

-2.29%

-2.29%

Market Maverick (LUIGI) valós idejű ár: $0.00152014. Az elmúlt 24 órában, a(z)LUIGI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LUIGI valaha volt legmagasabb ára $ 0.163593, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00108121 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LUIGI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -2.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Market Maverick (LUIGI) piaci információk

$ 31.92K
$ 31.92K

--
----

$ 31.92K
$ 31.92K

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

A(z) Market Maverick jelenlegi piaci plafonja $ 31.92K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LUIGI keringésben lévő tokenszáma 21.00M, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 31.92K.

Market Maverick (LUIGI) árelőzmények USD

A(z) Market MaverickUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Market Maverick USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001887819.
A(z) Market Maverick USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0003636226.
A(z) Market Maverick USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0001887819-12.41%
60 nap$ -0.0003636226-23.92%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Market Maverick (LUIGI)

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Market Maverick (LUIGI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Market Maverick árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Market Maverick (LUIGI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Market Maverick (LUIGI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Market Maverick rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Market Maverick árelőrejelzését most!

LUIGI helyi valutákra

Market Maverick (LUIGI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Market Maverick (LUIGI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LUIGI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Market Maverick (LUIGI)

Mennyit ér ma a(z) Market Maverick (LUIGI)?
A(z) élő LUIGI ár a(z) USD esetében 0.00152014 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LUIGI ára a(z) USD esetében?
A(z) LUIGI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00152014. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Market Maverick piaci plafonja?
A(z) LUIGI piaci plafonja $ 31.92K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LUIGI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LUIGI keringésben lévő tokenszáma 21.00M USD.
Mi volt a(z) LUIGI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LUIGI mindenkori legmagasabb ára 0.163593 USD.
Mi volt a(z) LUIGI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LUIGI mindenkori legalacsonyabb ára 0.00108121 USD.
Mekkora a(z) LUIGI kereskedési volumene?
A(z) LUIGI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LUIGI ára emelkedni fog idén?
A(z) LUIGI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LUIGI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:51:45 (UTC+8)

Market Maverick (LUIGI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,400.00

$3,711.41

$175.52

$1.0504

$1.0000

$3,711.41

$107,400.00

$175.52

$2.4071

$1.0504

