A(z) élő Market Maker DAO ár ma 0.00743519 USD. Kövesd nyomon a(z) MMDAO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MMDAO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MMDAO

MMDAO árinformációk

Mi a(z) MMDAO

MMDAO fehér könyv

MMDAO hivatalos webhely

MMDAO tokenomikai adatai

MMDAO árelőrejelzés

Market Maker DAO Logó

Market Maker DAO Ár (MMDAO)

Nem listázott

1 MMDAO-USD élő ár:

$0.00743649
$0.00743649$0.00743649
+24.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Market Maker DAO (MMDAO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:54:01 (UTC+8)

Market Maker DAO (MMDAO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00593593
$ 0.00593593$ 0.00593593
24h alacsony
$ 0.00800863
$ 0.00800863$ 0.00800863
24h magas

$ 0.00593593
$ 0.00593593$ 0.00593593

$ 0.00800863
$ 0.00800863$ 0.00800863

$ 0.04386478
$ 0.04386478$ 0.04386478

$ 0.00273379
$ 0.00273379$ 0.00273379

-1.43%

+24.81%

+47.31%

+47.31%

Market Maker DAO (MMDAO) valós idejű ár: $0.00743519. Az elmúlt 24 órában, a(z)MMDAO legalacsonyabb ára $ 0.00593593, legmagasabb ára pedig $ 0.00800863 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MMDAO valaha volt legmagasabb ára $ 0.04386478, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00273379 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MMDAO változása a következő volt: -1.43% az elmúlt órában, +24.81% az elmúlt 24 órában, és +47.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Market Maker DAO (MMDAO) piaci információk

$ 743.65K
$ 743.65K$ 743.65K

--
----

$ 743.65K
$ 743.65K$ 743.65K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Market Maker DAO jelenlegi piaci plafonja $ 743.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MMDAO keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 743.65K.

Market Maker DAO (MMDAO) árelőzmények USD

A(z) Market Maker DAOUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00147803.
A(z) Market Maker DAO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0054788584.
A(z) Market Maker DAO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Market Maker DAO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00147803+24.81%
30 nap$ -0.0054788584-73.68%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Market Maker DAO (MMDAO)

Market Maker DAO is a project that uses a treasury to perform automated trades to earn a profit. The treasury is established through a 5% transaction tax. 100% of the profits generated through the automated trades are made available to $MMDAO holders (on a monthly basis) to claim through our staking pool on the dashboard. Market Maker DAO also includes Governance protocols allowing $MMDAO holders to have their say in which trading scripts are included. Holders are able to create proposals to add or remove trading scripts, and through the use of our dashboard, can base these decisions on live and past trade data which is shown on the dashboard.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Market Maker DAO (MMDAO) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Market Maker DAO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Market Maker DAO (MMDAO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Market Maker DAO (MMDAO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Market Maker DAO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Market Maker DAO árelőrejelzését most!

MMDAO helyi valutákra

Market Maker DAO (MMDAO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Market Maker DAO (MMDAO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MMDAO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Market Maker DAO (MMDAO)

Mennyit ér ma a(z) Market Maker DAO (MMDAO)?
A(z) élő MMDAO ár a(z) USD esetében 0.00743519 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MMDAO ára a(z) USD esetében?
A(z) MMDAO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00743519. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Market Maker DAO piaci plafonja?
A(z) MMDAO piaci plafonja $ 743.65K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MMDAO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MMDAO keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) MMDAO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MMDAO mindenkori legmagasabb ára 0.04386478 USD.
Mi volt a(z) MMDAO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MMDAO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00273379 USD.
Mekkora a(z) MMDAO kereskedési volumene?
A(z) MMDAO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MMDAO ára emelkedni fog idén?
A(z) MMDAO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MMDAO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:54:01 (UTC+8)

Market Maker DAO (MMDAO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

