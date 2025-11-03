Market Maker DAO (MMDAO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00593593 $ 0.00593593 $ 0.00593593 24h alacsony $ 0.00800863 $ 0.00800863 $ 0.00800863 24h magas 24h alacsony $ 0.00593593$ 0.00593593 $ 0.00593593 24h magas $ 0.00800863$ 0.00800863 $ 0.00800863 Minden idők csúcspontja $ 0.04386478$ 0.04386478 $ 0.04386478 Legalacsonyabb ár $ 0.00273379$ 0.00273379 $ 0.00273379 Árváltozás (1H) -1.43% Árváltozás (1D) +24.81% Árváltozás (7D) +47.31% Árváltozás (7D) +47.31%

Market Maker DAO (MMDAO) valós idejű ár: $0.00743519. Az elmúlt 24 órában, a(z)MMDAO legalacsonyabb ára $ 0.00593593, legmagasabb ára pedig $ 0.00800863 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MMDAO valaha volt legmagasabb ára $ 0.04386478, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00273379 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MMDAO változása a következő volt: -1.43% az elmúlt órában, +24.81% az elmúlt 24 órában, és +47.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Market Maker DAO (MMDAO) piaci információk

Piaci érték $ 743.65K$ 743.65K $ 743.65K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 743.65K$ 743.65K $ 743.65K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Market Maker DAO jelenlegi piaci plafonja $ 743.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MMDAO keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 743.65K.