Market Dominance (MD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Market Dominance (MD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Market Dominance (MD) tokennel kapcsolatos információk Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token. Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal. Hivatalos webhely: https://dominance.market/ Vásárolj most MD tokent!

Market Dominance (MD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Market Dominance (MD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Teljes tokenszám: $ 550.76M $ 550.76M $ 550.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 550.76M $ 550.76M $ 550.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Minden idők csúcspontja: $ 0.01319383 $ 0.01319383 $ 0.01319383 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00499593 $ 0.00499593 $ 0.00499593 További tudnivalók a(z) Market Dominance (MD) áráról

Market Dominance (MD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Market Dominance (MD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MD token élő árfolyamát!

MD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MD kapcsán? MD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

