A(z) élő Market Cap ár ma 0.00001135 USD. Kövesd nyomon a(z) MCAP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MCAP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MCAP

MCAP árinformációk

Mi a(z) MCAP

MCAP hivatalos webhely

MCAP tokenomikai adatai

MCAP árelőrejelzés

Market Cap Logó

Market Cap Ár (MCAP)

Nem listázott

1 MCAP-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Market Cap (MCAP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:51:36 (UTC+8)

Market Cap (MCAP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00079358
$ 0.00079358$ 0.00079358

$ 0.00001126
$ 0.00001126$ 0.00001126

--

--

-20.71%

-20.71%

Market Cap (MCAP) valós idejű ár: $0.00001135. Az elmúlt 24 órában, a(z)MCAP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MCAP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00079358, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001126 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MCAP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -20.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Market Cap (MCAP) piaci információk

$ 11.34K
$ 11.34K$ 11.34K

--
----

$ 11.34K
$ 11.34K$ 11.34K

999.41M
999.41M 999.41M

999,411,286.301011
999,411,286.301011 999,411,286.301011

A(z) Market Cap jelenlegi piaci plafonja $ 11.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MCAP keringésben lévő tokenszáma 999.41M, és a teljes tokenszám 999411286.301011. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.34K.

Market Cap (MCAP) árelőzmények USD

A(z) Market CapUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Market Cap USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000032570.
A(z) Market Cap USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000058096.
A(z) Market Cap USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.00014249495391331177.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0000032570-28.69%
60 nap$ -0.0000058096-51.18%
90 nap$ -0.00014249495391331177-92.62%

Mi a(z) Market Cap (MCAP)

Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.

Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.

Market Cap (MCAP) Erőforrás

Hivatalos webhely

Market Cap árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Market Cap (MCAP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Market Cap (MCAP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Market Cap rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Market Cap árelőrejelzését most!

MCAP helyi valutákra

Market Cap (MCAP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Market Cap (MCAP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MCAP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Market Cap (MCAP)

Mennyit ér ma a(z) Market Cap (MCAP)?
A(z) élő MCAP ár a(z) USD esetében 0.00001135 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MCAP ára a(z) USD esetében?
A(z) MCAP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001135. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Market Cap piaci plafonja?
A(z) MCAP piaci plafonja $ 11.34K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MCAP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MCAP keringésben lévő tokenszáma 999.41M USD.
Mi volt a(z) MCAP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MCAP mindenkori legmagasabb ára 0.00079358 USD.
Mi volt a(z) MCAP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MCAP mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001126 USD.
Mekkora a(z) MCAP kereskedési volumene?
A(z) MCAP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MCAP ára emelkedni fog idén?
A(z) MCAP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MCAP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:51:36 (UTC+8)

Market Cap (MCAP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

