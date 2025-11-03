Marine Moguls Ár (MOGUL)
Marine Moguls (MOGUL) valós idejű ár: $40.92. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOGUL legalacsonyabb ára $ 38.99, legmagasabb ára pedig $ 41.82 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOGUL valaha volt legmagasabb ára $ 910.54, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 32.47 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOGUL változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +4.45% az elmúlt 24 órában, és -2.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Marine Moguls jelenlegi piaci plafonja $ 110.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOGUL keringésben lévő tokenszáma 2.71K, és a teljes tokenszám 9962.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 407.69K.
A(z) Marine MogulsUSD mai árváltozása a következő volt: $ +1.74.
A(z) Marine Moguls USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -8.3954704680.
A(z) Marine Moguls USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +1.6302323400.
A(z) Marine Moguls USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -1.52904578183666.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ +1.74
|+4.45%
|30 nap
|$ -8.3954704680
|-20.51%
|60 nap
|$ +1.6302323400
|+3.98%
|90 nap
|$ -1.52904578183666
|-3.60%
Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets.
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Marine Moguls (MOGUL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MOGUL token kapcsán!
