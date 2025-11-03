TőzsdeDEX+
A(z) élő Marine Moguls ár ma 40.92 USD. Kövesd nyomon a(z) MOGUL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MOGUL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MOGUL

MOGUL árinformációk

Mi a(z) MOGUL

MOGUL hivatalos webhely

MOGUL tokenomikai adatai

MOGUL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Marine Moguls Logó

Marine Moguls Ár (MOGUL)

Nem listázott

1 MOGUL-USD élő ár:

$40.92
$40.92
+4.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Marine Moguls (MOGUL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:53:53 (UTC+8)

Marine Moguls (MOGUL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 38.99
$ 38.99
24h alacsony
$ 41.82
$ 41.82
24h magas

$ 38.99
$ 38.99

$ 41.82
$ 41.82

$ 910.54
$ 910.54

$ 32.47
$ 32.47

-0.00%

+4.45%

-2.52%

-2.52%

Marine Moguls (MOGUL) valós idejű ár: $40.92. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOGUL legalacsonyabb ára $ 38.99, legmagasabb ára pedig $ 41.82 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOGUL valaha volt legmagasabb ára $ 910.54, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 32.47 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOGUL változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +4.45% az elmúlt 24 órában, és -2.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Marine Moguls (MOGUL) piaci információk

$ 110.75K
$ 110.75K

--
--

$ 407.69K
$ 407.69K

2.71K
2.71K

9,962.0
9,962.0

A(z) Marine Moguls jelenlegi piaci plafonja $ 110.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOGUL keringésben lévő tokenszáma 2.71K, és a teljes tokenszám 9962.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 407.69K.

Marine Moguls (MOGUL) árelőzmények USD

A(z) Marine MogulsUSD mai árváltozása a következő volt: $ +1.74.
A(z) Marine Moguls USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -8.3954704680.
A(z) Marine Moguls USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +1.6302323400.
A(z) Marine Moguls USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -1.52904578183666.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +1.74+4.45%
30 nap$ -8.3954704680-20.51%
60 nap$ +1.6302323400+3.98%
90 nap$ -1.52904578183666-3.60%

Mi a(z) Marine Moguls (MOGUL)

Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Marine Moguls (MOGUL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Marine Moguls árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Marine Moguls (MOGUL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Marine Moguls (MOGUL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Marine Moguls rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Marine Moguls árelőrejelzését most!

MOGUL helyi valutákra

Marine Moguls (MOGUL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Marine Moguls (MOGUL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MOGUL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Marine Moguls (MOGUL)

Mennyit ér ma a(z) Marine Moguls (MOGUL)?
A(z) élő MOGUL ár a(z) USD esetében 40.92 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MOGUL ára a(z) USD esetében?
A(z) MOGUL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 40.92. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Marine Moguls piaci plafonja?
A(z) MOGUL piaci plafonja $ 110.75K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MOGUL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MOGUL keringésben lévő tokenszáma 2.71K USD.
Mi volt a(z) MOGUL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MOGUL mindenkori legmagasabb ára 910.54 USD.
Mi volt a(z) MOGUL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MOGUL mindenkori legalacsonyabb ára 32.47 USD.
Mekkora a(z) MOGUL kereskedési volumene?
A(z) MOGUL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MOGUL ára emelkedni fog idén?
A(z) MOGUL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MOGUL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:53:53 (UTC+8)

Marine Moguls (MOGUL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

