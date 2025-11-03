Marine Moguls (MOGUL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 38.99 $ 38.99 $ 38.99 24h alacsony $ 41.82 $ 41.82 $ 41.82 24h magas 24h alacsony $ 38.99$ 38.99 $ 38.99 24h magas $ 41.82$ 41.82 $ 41.82 Minden idők csúcspontja $ 910.54$ 910.54 $ 910.54 Legalacsonyabb ár $ 32.47$ 32.47 $ 32.47 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) +4.45% Árváltozás (7D) -2.52% Árváltozás (7D) -2.52%

Marine Moguls (MOGUL) valós idejű ár: $40.92. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOGUL legalacsonyabb ára $ 38.99, legmagasabb ára pedig $ 41.82 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOGUL valaha volt legmagasabb ára $ 910.54, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 32.47 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOGUL változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +4.45% az elmúlt 24 órában, és -2.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Marine Moguls (MOGUL) piaci információk

Piaci érték $ 110.75K$ 110.75K $ 110.75K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 407.69K$ 407.69K $ 407.69K Forgalomban lévő készlet 2.71K 2.71K 2.71K Teljes tokenszám 9,962.0 9,962.0 9,962.0

A(z) Marine Moguls jelenlegi piaci plafonja $ 110.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOGUL keringésben lévő tokenszáma 2.71K, és a teljes tokenszám 9962.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 407.69K.