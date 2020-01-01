Marinade (MNDE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Marinade (MNDE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Marinade (MNDE) tokennel kapcsolatos információk MNDE is the governance token for Marinade. Marinade helps you to stake Solana without locking in liquidity by turning SOL into mSOL - tokenized version of staked SOL. This way you can both secure the network by staking SOL, and use your mSOL as the ultimate unit in Solana DeFi ecosystem. To provide liquidity, deposit in lending protocols and even buy NFTs. Hivatalos webhely: https://marinade.finance/ Vásárolj most MNDE tokent!

Marinade (MNDE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Marinade (MNDE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 75.42M $ 75.42M $ 75.42M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 561.06M $ 561.06M $ 561.06M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 134.42M $ 134.42M $ 134.42M Minden idők csúcspontja: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Minden idők mélypontja: $ 0.0282187 $ 0.0282187 $ 0.0282187 Jelenlegi ár: $ 0.134419 $ 0.134419 $ 0.134419 További tudnivalók a(z) Marinade (MNDE) áráról

Marinade (MNDE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Marinade (MNDE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MNDE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MNDE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MNDE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MNDE token élő árfolyamát!

