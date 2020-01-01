Marinade Staked SOL (MSOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Marinade Staked SOL (MSOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Marinade Staked SOL (MSOL) tokennel kapcsolatos információk Marinade.finance is the first Liquid staking protocol built on Solana, and is supported by the Solana Foundation. The users stake their SOL tokens with Marinade-, which is using automatic staking strategies to delegate the SOL to validators, -and the user receive "staked SOL" tokens called mSOL that they can use in the world of DeFi or to swap any time back to original SOL tokens to unstake. Hivatalos webhely: https://marinade.finance/

Marinade Staked SOL (MSOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Marinade Staked SOL (MSOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 933.34M $ 933.34M $ 933.34M Teljes tokenszám: $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 933.34M $ 933.34M $ 933.34M Minden idők csúcspontja: $ 363.77 $ 363.77 $ 363.77 Minden idők mélypontja: $ 8.93 $ 8.93 $ 8.93 Jelenlegi ár: $ 268.56 $ 268.56 $ 268.56 További tudnivalók a(z) Marinade Staked SOL (MSOL) áráról

Marinade Staked SOL (MSOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Marinade Staked SOL (MSOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MSOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MSOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MSOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MSOL token élő árfolyamát!

MSOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MSOL kapcsán? MSOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MSOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

