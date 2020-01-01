Marginswap (MFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Marginswap (MFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Marginswap (MFI) tokennel kapcsolatos információk Marginswap is a decentralized trading protocol that natively supports overcollateralized loans, spot and leverage trading of tokens on AMMs like Uniswap and SushiSwap. With Marginswap, traders can trade a wide variety of assets, like on any existing swap protocol but with up to 5x leverage. Margin trading is possible due to Bond lending, i.e., lenders supply crypto assets to the protocol, which traders borrow for their trades. Hivatalos webhely: https://marginswap.finance/ Vásárolj most MFI tokent!

Marginswap (MFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Marginswap (MFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 90.85K $ 90.85K $ 90.85K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 128.83K $ 128.83K $ 128.83K Minden idők csúcspontja: $ 3.93 $ 3.93 $ 3.93 Minden idők mélypontja: $ 0.00965396 $ 0.00965396 $ 0.00965396 Jelenlegi ár: $ 0.01288814 $ 0.01288814 $ 0.01288814 További tudnivalók a(z) Marginswap (MFI) áráról

Marginswap (MFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Marginswap (MFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MFI token élő árfolyamát!

MFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MFI kapcsán? MFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

