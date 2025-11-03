maow (MAOW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.24% Árváltozás (7D) -10.17%

maow (MAOW) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAOW legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAOW valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAOW változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.24% az elmúlt 24 órában, és -10.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

maow (MAOW) piaci információk

Piaci érték $ 10.09K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.09K Forgalomban lévő készlet 999.66M Teljes tokenszám 999,663,789.487094

A(z) maow jelenlegi piaci plafonja $ 10.09K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAOW keringésben lévő tokenszáma 999.66M, és a teljes tokenszám 999663789.487094. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.09K.