Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mantle Restaked ETH (CMETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Mantle Restaked ETH (CMETH) tokennel kapcsolatos információk

Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards.

Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.

Hivatalos webhely:
https://www.mantle.xyz/meth
Fehér könyv:
https://docs.mantle.xyz/meth

Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mantle Restaked ETH (CMETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 596.02M
$ 596.02M$ 596.02M
Teljes tokenszám:
$ 129.08K
$ 129.08K$ 129.08K
Keringésben lévő tokenszám:
$ 129.08K
$ 129.08K$ 129.08K
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 596.02M
$ 596.02M$ 596.02M
Minden idők csúcspontja:
$ 5,306.91
$ 5,306.91$ 5,306.91
Minden idők mélypontja:
$ 1,480.7
$ 1,480.7$ 1,480.7
Jelenlegi ár:
$ 4,620.39
$ 4,620.39$ 4,620.39

Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó CMETH tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező CMETH token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) CMETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CMETH token élő árfolyamát!

CMETH árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CMETH kapcsán? CMETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.