Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mantle Restaked ETH (CMETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mantle Restaked ETH (CMETH) tokennel kapcsolatos információk Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits. Hivatalos webhely: https://www.mantle.xyz/meth Fehér könyv: https://docs.mantle.xyz/meth Vásárolj most CMETH tokent!

Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mantle Restaked ETH (CMETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 596.02M $ 596.02M $ 596.02M Teljes tokenszám: $ 129.08K $ 129.08K $ 129.08K Keringésben lévő tokenszám: $ 129.08K $ 129.08K $ 129.08K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 596.02M $ 596.02M $ 596.02M Minden idők csúcspontja: $ 5,306.91 $ 5,306.91 $ 5,306.91 Minden idők mélypontja: $ 1,480.7 $ 1,480.7 $ 1,480.7 Jelenlegi ár: $ 4,620.39 $ 4,620.39 $ 4,620.39 További tudnivalók a(z) Mantle Restaked ETH (CMETH) áráról

Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CMETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CMETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CMETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CMETH token élő árfolyamát!

