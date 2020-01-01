Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenomikai adatai
Mantle Restaked ETH (CMETH) tokennel kapcsolatos információk
Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards.
Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.
Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mantle Restaked ETH (CMETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Mantle Restaked ETH (CMETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó CMETH tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező CMETH token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) CMETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CMETH token élő árfolyamát!
CMETH árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CMETH kapcsán? CMETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.