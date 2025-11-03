TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Mansioncoin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MANSION USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MANSION ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Mansioncoin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MANSION USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MANSION ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MANSION

MANSION árinformációk

Mi a(z) MANSION

MANSION fehér könyv

MANSION hivatalos webhely

MANSION tokenomikai adatai

MANSION árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Mansioncoin Logó

Mansioncoin Ár (MANSION)

Nem listázott

1 MANSION-USD élő ár:

--
----
-3.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Mansioncoin (MANSION) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:53:38 (UTC+8)

Mansioncoin (MANSION) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.18%

-3.74%

+2.82%

+2.82%

Mansioncoin (MANSION) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MANSION legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MANSION valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MANSION változása a következő volt: -2.18% az elmúlt órában, -3.74% az elmúlt 24 órában, és +2.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mansioncoin (MANSION) piaci információk

$ 53.26K
$ 53.26K$ 53.26K

--
----

$ 53.26K
$ 53.26K$ 53.26K

964.52M
964.52M 964.52M

964,516,712.189326
964,516,712.189326 964,516,712.189326

A(z) Mansioncoin jelenlegi piaci plafonja $ 53.26K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MANSION keringésben lévő tokenszáma 964.52M, és a teljes tokenszám 964516712.189326. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 53.26K.

Mansioncoin (MANSION) árelőzmények USD

A(z) MansioncoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Mansioncoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Mansioncoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Mansioncoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.74%
30 nap$ 0-36.74%
60 nap$ 0-36.75%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Mansioncoin (MANSION)

Mansioncoin is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, designed to embody themes of luxury, aspiration, and resilience in the cryptocurrency space. The project's core purpose is to foster a dedicated holder base around the concept of "building mansions" – symbolizing wealth creation and recovery from setbacks – through transparent tokenomics and active community engagement. Functionally, it operates as a standard SPL token with no built-in taxes or utilities beyond trading and holding, emphasizing deflationary mechanisms via voluntary burns and long-term locks of supply to reduce circulating tokens and promote scarcity. The token serves as a medium for community interactions, such as meme contests, airdrops, and raids on social platforms like X and Telegram, where participants create and share content related to luxury lifestyles and AI-generated art. Utility includes enabling participation in project events, rewarding active contributors with token distributions, and facilitating trades on decentralized exchanges like Pumpswap and Raydium. The project's governance is led by a single CTO who has taken over post-initial rug pull, committing to ongoing supply management to build trust. Overall, Mansioncoin aims to create a fun, thematic ecosystem for memecoin enthusiasts, focusing on long-term holder retention through consistent updates, locks (currently 27% of supply locked for up to 2 years), and burns (3.5% burned), while avoiding complex DeFi features to keep it accessible and simple for retail users.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Mansioncoin (MANSION) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Mansioncoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Mansioncoin (MANSION) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Mansioncoin (MANSION) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Mansioncoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Mansioncoin árelőrejelzését most!

MANSION helyi valutákra

Mansioncoin (MANSION) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Mansioncoin (MANSION) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MANSION token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Mansioncoin (MANSION)

Mennyit ér ma a(z) Mansioncoin (MANSION)?
A(z) élő MANSION ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MANSION ára a(z) USD esetében?
A(z) MANSION jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Mansioncoin piaci plafonja?
A(z) MANSION piaci plafonja $ 53.26K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MANSION keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MANSION keringésben lévő tokenszáma 964.52M USD.
Mi volt a(z) MANSION mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MANSION mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) MANSION mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MANSION mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MANSION kereskedési volumene?
A(z) MANSION élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MANSION ára emelkedni fog idén?
A(z) MANSION a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MANSION árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:53:38 (UTC+8)

Mansioncoin (MANSION) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,983.31
$107,983.31$107,983.31

-1.93%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.19
$3,732.19$3,732.19

-3.14%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02322
$0.02322$0.02322

-11.74%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0735
$1.0735$1.0735

-14.92%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.96
$176.96$176.96

-3.71%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,983.31
$107,983.31$107,983.31

-1.93%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,732.19
$3,732.19$3,732.19

-3.14%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.96
$176.96$176.96

-3.71%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.08
$83.08$83.08

-6.23%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4280
$2.4280$2.4280

-2.87%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0349
$0.0349$0.0349

-30.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05946
$0.05946$0.05946

+197.30%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10382
$0.10382$0.10382

+25.67%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002185
$0.000000002185$0.000000002185

+402.29%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02006
$0.02006$0.02006

+150.75%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006625
$0.00006625$0.00006625

+80.96%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054475
$0.0054475$0.0054475

+29.59%