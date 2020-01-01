Manifold Finance (FOLD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Manifold Finance (FOLD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Manifold Finance (FOLD) tokennel kapcsolatos információk Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of 'middleware strategies' comes into play. Our solutions can be thought of as an 'APY strategy' that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal). Hivatalos webhely: https://www.manifoldfinance.com/

Manifold Finance (FOLD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Manifold Finance (FOLD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.94M Teljes tokenszám: $ 2.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.99M Minden idők csúcspontja: $ 103.27 Minden idők mélypontja: $ 0.237986 Jelenlegi ár: $ 0.99592

Manifold Finance (FOLD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Manifold Finance (FOLD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FOLD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FOLD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

FOLD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FOLD kapcsán? FOLD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

