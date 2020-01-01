manifest (MANIFEST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) manifest (MANIFEST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

manifest (MANIFEST) tokennel kapcsolatos információk Free yourself from the life you have for the life you want. Most people settle, trapped in cycles they didn't choose, repeating the same days over and over. Manifest is the break, a bold decision to rewrite your reality, to step into the version of you that chases more, demands more, becomes more, and refuses to settle. It's not luck. It's choice. It's action. It's time to truly manifest your future. Hivatalos webhely: https://blast.fun/meme/0x915cd839f2c87144466c91347c89de81cacce00a61ee5513109c4ce23ed58b13

manifest (MANIFEST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) manifest (MANIFEST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Teljes tokenszám: $ 813.58M $ 813.58M $ 813.58M Keringésben lévő tokenszám: $ 813.58M $ 813.58M $ 813.58M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Minden idők csúcspontja: $ 0.00584477 $ 0.00584477 $ 0.00584477 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00226714 $ 0.00226714 $ 0.00226714 További tudnivalók a(z) manifest (MANIFEST) áráról

manifest (MANIFEST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) manifest (MANIFEST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MANIFEST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MANIFEST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MANIFEST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MANIFEST token élő árfolyamát!

MANIFEST árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MANIFEST kapcsán? MANIFEST-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MANIFEST tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

