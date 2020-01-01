Malakai (MALAKAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Malakai (MALAKAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Malakai (MALAKAI) tokennel kapcsolatos információk Malakai is a meme-based cryptocurrency designed for community engagement and entertainment within the digital currency space. Inspired by popular meme culture, Malakai operates as a fun, accessible token, inviting both seasoned crypto enthusiasts and newcomers to participate in a lighthearted, community-driven economy. It leverages social media and internet trends to foster a strong and active user base, aiming to build value through widespread adoption and community support. While primarily for entertainment, Malakai emphasizes transparency and ease of use, aligning with the growing interest in decentralized, meme-inspired financial assets. Hivatalos webhely: https://malakaisol.com/home Vásárolj most MALAKAI tokent!

Malakai (MALAKAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Malakai (MALAKAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 24.65K $ 24.65K $ 24.65K Teljes tokenszám: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.65K $ 24.65K $ 24.65K Minden idők csúcspontja: $ 0.00347916 $ 0.00347916 $ 0.00347916 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Malakai (MALAKAI) áráról

Malakai (MALAKAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Malakai (MALAKAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MALAKAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MALAKAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MALAKAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MALAKAI token élő árfolyamát!

MALAKAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MALAKAI kapcsán? MALAKAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

