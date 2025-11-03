Main Street USD (MSUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.991159 24h alacsony $ 0.999481 24h magas Minden idők csúcspontja $ 2.0 Legalacsonyabb ár $ 0.979364 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) -0.37% Árváltozás (7D) -0.23%

Main Street USD (MSUSD) valós idejű ár: $0.991688. Az elmúlt 24 órában, a(z)MSUSD legalacsonyabb ára $ 0.991159, legmagasabb ára pedig $ 0.999481 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MSUSD valaha volt legmagasabb ára $ 2.0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.979364 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MSUSD változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -0.37% az elmúlt 24 órában, és -0.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Main Street USD (MSUSD) piaci információk

Piaci érték $ 2.71M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.71M Forgalomban lévő készlet 2.73M Teljes tokenszám 2,731,052.583353228

A(z) Main Street USD jelenlegi piaci plafonja $ 2.71M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MSUSD keringésben lévő tokenszáma 2.73M, és a teljes tokenszám 2731052.583353228. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.71M.