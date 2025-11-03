TőzsdeDEX+
A(z) élő Main Street USD ár ma 0.991688 USD. Kövesd nyomon a(z) MSUSD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MSUSD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MSUSD

MSUSD árinformációk

Mi a(z) MSUSD

MSUSD fehér könyv

MSUSD hivatalos webhely

MSUSD tokenomikai adatai

MSUSD árelőrejelzés

Main Street USD Logó

Main Street USD Ár (MSUSD)

Nem listázott

1 MSUSD-USD élő ár:

$0.991688
$0.991688
-0.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Main Street USD (MSUSD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:53:25 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.991159
$ 0.991159
24h alacsony
$ 0.999481
$ 0.999481
24h magas

$ 0.991159
$ 0.991159

$ 0.999481
$ 0.999481

$ 2.0
$ 2.0

$ 0.979364
$ 0.979364

-0.01%

-0.37%

-0.23%

-0.23%

Main Street USD (MSUSD) valós idejű ár: $0.991688. Az elmúlt 24 órában, a(z)MSUSD legalacsonyabb ára $ 0.991159, legmagasabb ára pedig $ 0.999481 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MSUSD valaha volt legmagasabb ára $ 2.0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.979364 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MSUSD változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -0.37% az elmúlt 24 órában, és -0.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Main Street USD (MSUSD) piaci információk

$ 2.71M
$ 2.71M

--
--

$ 2.71M
$ 2.71M

2.73M
2.73M

2,731,052.583353228
2,731,052.583353228

A(z) Main Street USD jelenlegi piaci plafonja $ 2.71M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MSUSD keringésben lévő tokenszáma 2.73M, és a teljes tokenszám 2731052.583353228. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.71M.

Main Street USD (MSUSD) árelőzmények USD

A(z) Main Street USDUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0037456270796651.
A(z) Main Street USD USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0085179057.
A(z) Main Street USD USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0092200208.
A(z) Main Street USD USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0070513411406206.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0037456270796651-0.37%
30 nap$ -0.0085179057-0.85%
60 nap$ -0.0092200208-0.92%
90 nap$ -0.0070513411406206-0.70%

Mi a(z) Main Street USD (MSUSD)

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Main Street USD (MSUSD) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Main Street USD árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Main Street USD (MSUSD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Main Street USD (MSUSD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Main Street USD rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Main Street USD árelőrejelzését most!

MSUSD helyi valutákra

Main Street USD (MSUSD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Main Street USD (MSUSD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MSUSD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Main Street USD (MSUSD)

Mennyit ér ma a(z) Main Street USD (MSUSD)?
A(z) élő MSUSD ár a(z) USD esetében 0.991688 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MSUSD ára a(z) USD esetében?
A(z) MSUSD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.991688. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Main Street USD piaci plafonja?
A(z) MSUSD piaci plafonja $ 2.71M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MSUSD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MSUSD keringésben lévő tokenszáma 2.73M USD.
Mi volt a(z) MSUSD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MSUSD mindenkori legmagasabb ára 2.0 USD.
Mi volt a(z) MSUSD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MSUSD mindenkori legalacsonyabb ára 0.979364 USD.
Mekkora a(z) MSUSD kereskedési volumene?
A(z) MSUSD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MSUSD ára emelkedni fog idén?
A(z) MSUSD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MSUSD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:53:25 (UTC+8)

Main Street USD (MSUSD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,023.83

$3,738.69

$0.02322

$1.0727

$177.42

$108,023.83

$3,738.69

$177.42

$82.85

$2.4303

$0.00000

$0.00000

$0.0355

$0.05946

$0.10377

$0.000000002185

$0.02006

$0.0000481

$0.00006645

$0.0053949

