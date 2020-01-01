Main Character (MAIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Main Character (MAIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Main Character (MAIN) tokennel kapcsolatos információk F*ck everything I’m the main character. Being the main character makes and gives you the full need to feel in control. Which in a lot of coins people do not feel the full circle. Our utility of Main Character is to build with everyone that is involved and make them all feel llke they are each the main character of this token. Main Character has the name to make everyone feel like a hero is the defi space and that is exactly our purpose for this token. Hivatalos webhely: https://x.com/mainsolcto Vásárolj most MAIN tokent!

Main Character (MAIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Main Character (MAIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 22.43K $ 22.43K $ 22.43K Teljes tokenszám: $ 931.95M $ 931.95M $ 931.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 931.95M $ 931.95M $ 931.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.43K $ 22.43K $ 22.43K Minden idők csúcspontja: $ 0.0041142 $ 0.0041142 $ 0.0041142 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Main Character (MAIN) áráról

Main Character (MAIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Main Character (MAIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MAIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MAIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MAIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MAIN token élő árfolyamát!

MAIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MAIN kapcsán? MAIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MAIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

