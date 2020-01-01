maicrotrader (MAICRO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) maicrotrader (MAICRO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

maicrotrader (MAICRO) tokennel kapcsolatos információk maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge. The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios. Investors who don’t trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader’s proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal’s knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees. Hivatalos webhely: https://www.maicrotrader.com Fehér könyv: https://docs.maicrotrader.com Vásárolj most MAICRO tokent!

maicrotrader (MAICRO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) maicrotrader (MAICRO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Minden idők csúcspontja: $ 0.00658024 $ 0.00658024 $ 0.00658024 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00321338 $ 0.00321338 $ 0.00321338 További tudnivalók a(z) maicrotrader (MAICRO) áráról

maicrotrader (MAICRO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) maicrotrader (MAICRO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MAICRO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MAICRO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MAICRO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MAICRO token élő árfolyamát!

MAICRO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MAICRO kapcsán? MAICRO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MAICRO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

