A(z) élő Mahina Token ár ma 0.00039124 USD. Kövesd nyomon a(z) MHNA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MHNA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MHNA

MHNA árinformációk

Mi a(z) MHNA

MHNA fehér könyv

MHNA hivatalos webhely

MHNA tokenomikai adatai

MHNA árelőrejelzés

Mahina Token Logó

Mahina Token Ár (MHNA)

Nem listázott

1 MHNA-USD élő ár:

$0.00039091
$0.00039091$0.00039091
-2.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Mahina Token (MHNA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:53:17 (UTC+8)

Mahina Token (MHNA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00039185
$ 0.00039185$ 0.00039185
24h alacsony
$ 0.00040577
$ 0.00040577$ 0.00040577
24h magas

$ 0.00039185
$ 0.00039185$ 0.00039185

$ 0.00040577
$ 0.00040577$ 0.00040577

$ 0.00074806
$ 0.00074806$ 0.00074806

$ 0.00029756
$ 0.00029756$ 0.00029756

-0.85%

-2.84%

-36.20%

-36.20%

Mahina Token (MHNA) valós idejű ár: $0.00039124. Az elmúlt 24 órában, a(z)MHNA legalacsonyabb ára $ 0.00039185, legmagasabb ára pedig $ 0.00040577 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MHNA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00074806, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00029756 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MHNA változása a következő volt: -0.85% az elmúlt órában, -2.84% az elmúlt 24 órában, és -36.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mahina Token (MHNA) piaci információk

$ 3.92M
$ 3.92M$ 3.92M

--
----

$ 3.92M
$ 3.92M$ 3.92M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) Mahina Token jelenlegi piaci plafonja $ 3.92M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MHNA keringésben lévő tokenszáma 10.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.92M.

Mahina Token (MHNA) árelőzmények USD

A(z) Mahina TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Mahina Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001266858.
A(z) Mahina Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000611699.
A(z) Mahina Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.84%
30 nap$ -0.0001266858-32.38%
60 nap$ -0.0000611699-15.63%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Mahina Token (MHNA)

Mahina Token is a groundbreaking project aimed at disrupting the financial services industry. They are dedicated to supporting the growth and elevation of qualified women financial advisors through event marketing, strategic partnerships, and a comprehensive tokenomic model.

By acquiring the Mahina Token, you'll not only support the growth and expansion of the Akamai Inspiration Fund but also benefit from a well balanced tokenomic model designed for long-term growth and stability. Your acquisition of the Mahina Token will contribute to the ongoing development of the project, empowering countless individuals with access to life-changing information and financial planning assistance. These seminars, in turn, will enhance the performance of the Akamai Advisors Group, creating a positive feedback loop where the group's success feeds back into the token itself. This revenue generating mechanism ensures a sustainable and mutually beneficial ecosystem for both the Mahina token holders and the Akamai Advisors Group.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Mahina Token (MHNA) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Mahina Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Mahina Token (MHNA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Mahina Token (MHNA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Mahina Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Mahina Token árelőrejelzését most!

MHNA helyi valutákra

Mahina Token (MHNA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Mahina Token (MHNA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MHNA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Mahina Token (MHNA)

Mennyit ér ma a(z) Mahina Token (MHNA)?
A(z) élő MHNA ár a(z) USD esetében 0.00039124 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MHNA ára a(z) USD esetében?
A(z) MHNA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00039124. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Mahina Token piaci plafonja?
A(z) MHNA piaci plafonja $ 3.92M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MHNA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MHNA keringésben lévő tokenszáma 10.00B USD.
Mi volt a(z) MHNA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MHNA mindenkori legmagasabb ára 0.00074806 USD.
Mi volt a(z) MHNA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MHNA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00029756 USD.
Mekkora a(z) MHNA kereskedési volumene?
A(z) MHNA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MHNA ára emelkedni fog idén?
A(z) MHNA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MHNA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:53:17 (UTC+8)

Mahina Token (MHNA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

