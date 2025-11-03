Mahina Token (MHNA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00039185 24h alacsony $ 0.00040577 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00074806 Legalacsonyabb ár $ 0.00029756 Árváltozás (1H) -0.85% Árváltozás (1D) -2.84% Árváltozás (7D) -36.20%

Mahina Token (MHNA) valós idejű ár: $0.00039124. Az elmúlt 24 órában, a(z)MHNA legalacsonyabb ára $ 0.00039185, legmagasabb ára pedig $ 0.00040577 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MHNA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00074806, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00029756 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MHNA változása a következő volt: -0.85% az elmúlt órában, -2.84% az elmúlt 24 órában, és -36.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mahina Token (MHNA) piaci információk

Piaci érték $ 3.92M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.92M Forgalomban lévő készlet 10.00B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0

A(z) Mahina Token jelenlegi piaci plafonja $ 3.92M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MHNA keringésben lévő tokenszáma 10.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.92M.