Mahina Token Ár (MHNA)
-0.85%
-2.84%
-36.20%
-36.20%
Mahina Token (MHNA) valós idejű ár: $0.00039124. Az elmúlt 24 órában, a(z)MHNA legalacsonyabb ára $ 0.00039185, legmagasabb ára pedig $ 0.00040577 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MHNA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00074806, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00029756 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MHNA változása a következő volt: -0.85% az elmúlt órában, -2.84% az elmúlt 24 órában, és -36.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Mahina Token jelenlegi piaci plafonja $ 3.92M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MHNA keringésben lévő tokenszáma 10.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.92M.
A(z) Mahina TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Mahina Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001266858.
A(z) Mahina Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000611699.
A(z) Mahina Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-2.84%
|30 nap
|$ -0.0001266858
|-32.38%
|60 nap
|$ -0.0000611699
|-15.63%
|90 nap
|$ 0
|--
Mahina Token is a groundbreaking project aimed at disrupting the financial services industry. They are dedicated to supporting the growth and elevation of qualified women financial advisors through event marketing, strategic partnerships, and a comprehensive tokenomic model.
By acquiring the Mahina Token, you'll not only support the growth and expansion of the Akamai Inspiration Fund but also benefit from a well balanced tokenomic model designed for long-term growth and stability. Your acquisition of the Mahina Token will contribute to the ongoing development of the project, empowering countless individuals with access to life-changing information and financial planning assistance. These seminars, in turn, will enhance the performance of the Akamai Advisors Group, creating a positive feedback loop where the group's success feeds back into the token itself. This revenue generating mechanism ensures a sustainable and mutually beneficial ecosystem for both the Mahina token holders and the Akamai Advisors Group.
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért.
