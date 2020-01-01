Magpie (MGP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Magpie (MGP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Magpie (MGP) tokennel kapcsolatos információk Magpie XYZ is a platform built on BNB Chain to boost yields for liquidity providers and governance token holders of veTokenomics protocols. veTokenomics, introduced by Curve, is a tokenomics model in which users must lock the governance token to veToken (vote-escrowed token) for a fixed period of time to increase their voting power and claims on a protocol's governance token emissions. This helps the protocol to control the governance token inflation and distribute more governance tokens to long-term holders. However, veTokenomics still have room for improvement and many veTokenomics protocols face the following issues: Limited user base - The requirement to buy & lock governance tokens prevents many risk-averse liquidity providers to participate.

Limited income for veToken holders - veToken holders can earn zero or limited passive income.

Expensive voting power - Voters must buy and lock governance tokens in order to gain voting rights. Magpie XYZ offers a solution that helps the veTokenomics protocols to solve the above issues. Essentially the platform incentivizes governance token holders and liquidity providers to pool their assets together so that the platform can acquire governance tokens, convert into veTokens, boost yield for liquidity providers, and in return share part of protocol revenues derived from liquidity providers’ boosted profits back to governance token holders. Magpie XYZ helps veTokenomics protocols to: Get a diverse user base - Risk-averse liquidity providers can get boosted yield without the need of holding veToken.

Increase income for veToken holders - veToken holders can share part of Magpie XYZ’s revenue.

Lower the voting bar - Magpie XYZ provides a cost-effective way to acquire voting rights on veTokenomics protocols by leveraging sufficient veToken balance Magpie XYZ accumulated. Magpie XYZ starts from the integration with Wombat Exchange, and will expand to more veTokenomics protocols like PancakeSwap. In the long term, Hivatalos webhely: https://www.magpiexyz.io/ Vásárolj most MGP tokent!

Magpie (MGP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Magpie (MGP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.87M $ 14.87M $ 14.87M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 479.99M $ 479.99M $ 479.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.98M $ 30.98M $ 30.98M Minden idők csúcspontja: $ 0.21073 $ 0.21073 $ 0.21073 Minden idők mélypontja: $ 0.00789301 $ 0.00789301 $ 0.00789301 Jelenlegi ár: $ 0.03099734 $ 0.03099734 $ 0.03099734 További tudnivalók a(z) Magpie (MGP) áráról

Magpie (MGP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Magpie (MGP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MGP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MGP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MGP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MGP token élő árfolyamát!

MGP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MGP kapcsán? MGP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MGP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

