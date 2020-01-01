MAGNET6900 ($🧲6900) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MAGNET6900 ($🧲6900) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MAGNET6900 ($🧲6900) tokennel kapcsolatos információk MAGNET6900 is the ultimate meme coin 🧲, designed to attract the crypto community with unstoppable magnetic force! Powered by an innovative and fun-loving spirit, $🧲6900 brings together humor, decentralized finance, and the wild ride of the meme coin culture. Built to pull in a loyal and enthusiastic community, MAGNET6900 isn’t just a token—it’s a movement. With its quirky appeal and strong pull, this coin aims to stick around and make a lasting impression in the volatile world of crypto, turning every hodler into a true magnet for success! Hivatalos webhely: https://spx6900.club Vásárolj most $🧲6900 tokent!

MAGNET6900 ($🧲6900) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MAGNET6900 ($🧲6900) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.48K $ 3.48K $ 3.48K Teljes tokenszám: $ 68,784.86T $ 68,784.86T $ 68,784.86T Keringésben lévő tokenszám: $ 68,784.86T $ 68,784.86T $ 68,784.86T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.48K $ 3.48K $ 3.48K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) MAGNET6900 ($🧲6900) áráról

MAGNET6900 ($🧲6900) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MAGNET6900 ($🧲6900) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $🧲6900 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $🧲6900 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $🧲6900 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $🧲6900 token élő árfolyamát!

$🧲6900 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $🧲6900 kapcsán? $🧲6900-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $🧲6900 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

