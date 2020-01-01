Magic Money Computers (MMC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Magic Money Computers (MMC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Magic Money Computers (MMC) tokennel kapcsolatos információk The Magic Money Computers create trillions of dollars out of nothing. When they print, we print. ctrl+alt+print The memecoin born on Solana via Pump.fun! Powered by memes, madness, and ctrl+alt+print, $MMC is your ticket to ride the infinite money glitch. Join the revolution where digital chaos meets monetary magic. This isn’t just a coin—it’s a cosmic keyboard shortcut to wealth. ctrl+alt+print Hivatalos webhely: https://magicmoneycomputers.io Vásárolj most MMC tokent!

Magic Money Computers (MMC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Magic Money Computers (MMC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 37.95K $ 37.95K $ 37.95K Teljes tokenszám: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 37.95K $ 37.95K $ 37.95K Minden idők csúcspontja: $ 0.00145573 $ 0.00145573 $ 0.00145573 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Magic Money Computers (MMC) áráról

Magic Money Computers (MMC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Magic Money Computers (MMC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MMC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MMC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MMC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MMC token élő árfolyamát!

MMC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MMC kapcsán? MMC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MMC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

