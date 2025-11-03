Magallaneer (MAGAL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00114614$ 0.00114614 $ 0.00114614 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.12% Árváltozás (1D) -5.92% Árváltozás (7D) -23.44% Árváltozás (7D) -23.44%

Magallaneer (MAGAL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAGAL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAGAL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00114614, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAGAL változása a következő volt: -2.12% az elmúlt órában, -5.92% az elmúlt 24 órában, és -23.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Magallaneer (MAGAL) piaci információk

Piaci érték $ 297.86K$ 297.86K $ 297.86K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 297.86K$ 297.86K $ 297.86K Forgalomban lévő készlet 999.74M 999.74M 999.74M Teljes tokenszám 999,738,989.608949 999,738,989.608949 999,738,989.608949

A(z) Magallaneer jelenlegi piaci plafonja $ 297.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAGAL keringésben lévő tokenszáma 999.74M, és a teljes tokenszám 999738989.608949. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 297.86K.