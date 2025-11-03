TőzsdeDEX+
A(z) élő MAGA Hat ár ma 0.00000431 USD. Kövesd nyomon a(z) MAGA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAGA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MAGA

MAGA árinformációk

Mi a(z) MAGA

MAGA hivatalos webhely

MAGA tokenomikai adatai

MAGA árelőrejelzés

MAGA Hat Logó

MAGA Hat Ár (MAGA)

Nem listázott

1 MAGA-USD élő ár:

--
----
-2.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
MAGA Hat (MAGA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:53:10 (UTC+8)

MAGA Hat (MAGA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00000431
$ 0.00000431$ 0.00000431
24h alacsony
$ 0.00000452
$ 0.00000452$ 0.00000452
24h magas

$ 0.00000431
$ 0.00000431$ 0.00000431

$ 0.00000452
$ 0.00000452$ 0.00000452

$ 0.00073793
$ 0.00073793$ 0.00073793

$ 0.00000425
$ 0.00000425$ 0.00000425

-2.47%

-2.88%

-10.52%

-10.52%

MAGA Hat (MAGA) valós idejű ár: $0.00000431. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAGA legalacsonyabb ára $ 0.00000431, legmagasabb ára pedig $ 0.00000452 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAGA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00073793, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000425 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAGA változása a következő volt: -2.47% az elmúlt órában, -2.88% az elmúlt 24 órában, és -10.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MAGA Hat (MAGA) piaci információk

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

--
----

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

410.29B
410.29B 410.29B

413,340,042,866.44934
413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934

A(z) MAGA Hat jelenlegi piaci plafonja $ 1.77M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAGA keringésben lévő tokenszáma 410.29B, és a teljes tokenszám 413340042866.44934. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.78M.

MAGA Hat (MAGA) árelőzmények USD

A(z) MAGA HatUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) MAGA Hat USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000018440.
A(z) MAGA Hat USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000023460.
A(z) MAGA Hat USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000006395628326929211.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.88%
30 nap$ -0.0000018440-42.78%
60 nap$ -0.0000023460-54.43%
90 nap$ -0.000006395628326929211-59.74%

Mi a(z) MAGA Hat (MAGA)

MAGA The Hat Movement on the Blockchain

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

MAGA Hat (MAGA) Erőforrás

Hivatalos webhely

MAGA Hat árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MAGA Hat (MAGA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MAGA Hat (MAGA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MAGA Hat rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MAGA Hat árelőrejelzését most!

MAGA helyi valutákra

MAGA Hat (MAGA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MAGA Hat (MAGA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MAGA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MAGA Hat (MAGA)

Mennyit ér ma a(z) MAGA Hat (MAGA)?
A(z) élő MAGA ár a(z) USD esetében 0.00000431 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MAGA ára a(z) USD esetében?
A(z) MAGA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000431. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MAGA Hat piaci plafonja?
A(z) MAGA piaci plafonja $ 1.77M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MAGA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MAGA keringésben lévő tokenszáma 410.29B USD.
Mi volt a(z) MAGA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MAGA mindenkori legmagasabb ára 0.00073793 USD.
Mi volt a(z) MAGA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MAGA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000425 USD.
Mekkora a(z) MAGA kereskedési volumene?
A(z) MAGA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MAGA ára emelkedni fog idén?
A(z) MAGA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MAGA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:53:10 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

