MAGA Hat (MAGA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000431 $ 0.00000431 $ 0.00000431 24h alacsony $ 0.00000452 $ 0.00000452 $ 0.00000452 24h magas 24h alacsony $ 0.00000431$ 0.00000431 $ 0.00000431 24h magas $ 0.00000452$ 0.00000452 $ 0.00000452 Minden idők csúcspontja $ 0.00073793$ 0.00073793 $ 0.00073793 Legalacsonyabb ár $ 0.00000425$ 0.00000425 $ 0.00000425 Árváltozás (1H) -2.47% Árváltozás (1D) -2.88% Árváltozás (7D) -10.52% Árváltozás (7D) -10.52%

MAGA Hat (MAGA) valós idejű ár: $0.00000431. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAGA legalacsonyabb ára $ 0.00000431, legmagasabb ára pedig $ 0.00000452 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAGA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00073793, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000425 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAGA változása a következő volt: -2.47% az elmúlt órában, -2.88% az elmúlt 24 órában, és -10.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MAGA Hat (MAGA) piaci információk

Piaci érték $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Forgalomban lévő készlet 410.29B 410.29B 410.29B Teljes tokenszám 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934

A(z) MAGA Hat jelenlegi piaci plafonja $ 1.77M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAGA keringésben lévő tokenszáma 410.29B, és a teljes tokenszám 413340042866.44934. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.78M.